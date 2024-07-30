“防水抗摔”OPPP A3活力版持续热销 三款配色可选

【天极网手机频道】OPPO A3 活力版于7月27日正式上市，主要面向线下消费群体，具体价格和优惠力度可前往附近OPPO门店询问。此次共带来三款配色：紫月牙，竹林绿，雾海黑。

图片来演：OPPO官网

新机亮点

抗摔，具备超抗摔金刚石架构，横竖里外都抗摔，获得瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证并通过国家军用标准抗冲击测试;防水，生活防水溅，防溅水也防雨淋，通过淋雨 10 分钟测试，意外碰水也不再担忧;支持湿手、油手触控，屏幕沾水沾油，依旧触控流畅;支持AI消除，AI抠图、AI文档扫描等AI功能。

参数配置

重量：186克;内存和闪存规格：LPDDR4X+UFS2.2，12+256GB，12+512GB，支持扩展存储;屏幕：6.67英寸LCD屏幕，1604×720像素，264PPI，阳光下最高可达1000尼特，刷新率：120Hz; 处理器：天玑6300;摄像：后置5000万像素+200万像素人像，前置800万像素;电池：5100mAh，支持45W超级闪充;指纹：支侧边指纹。

今年OPPOA3系列更新了一款又一款，而此次上新的活力版主打线下用户群体，如有购机打算，可以到附近OPPO门店询价，可能有惊喜价格哦!

图片来演：OPPO官网