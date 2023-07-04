“专业电竞 悦享操控”iQOO 11S登场 首销售价3799元起

【天极网手机频道】2023年7月4日晚，“杭州亚运会电竞赛事官方用机”iQOO 11S正式发布，售价3799元起。

iQOO 11S致力于打造“行业最强直屏旗舰”：搭载高通第二代骁龙8旗舰5G移动平台，携手增强版LPDDR5X和UFS 4.0组成“旗舰性能铁三角”;首发iQOO超算独显芯片，结合自研算法，带来超分超帧并发技术，让手游更清晰、更流畅;具备200W 超快闪充和三星2K 144Hz E6全感屏，搭配索尼定制 VCS IMX866超感光仿生影像三摄，标准之上再造标准，iQOO 11S充分演绎“S即Super”的超级实力。

第二代骁龙8领衔，打造最强直屏旗舰

超级性能，强悍支撑。iQOO 11S搭载高通第二代骁龙8、增强版LPDDR5X和UFS 4.0组成的“旗舰性能铁三角”，堪称当下行业最强，安兔兔跑分高达1,665,452分，最高可选16GB+1TB组合，满足用户对于“大运存大存储”组合的渴求。

为强悍性能护航，iQOO 11S配备总面积达24768mm2的低温感智能散热系统，拥有4013mm2 VC均热板，源自新能源汽车前沿一体压铸的工艺;并在主副板等位置安置12颗智能温度NTC传感器，精准、及时检测机身温度，让性能和温度调控变得更加迅疾灵敏。

游戏体验再稳一点，iQOO 11S新增帧率感知技术，凭借不公平调度2.0，在团队激战等重负载场景中减少掉帧卡顿，甚至在边游戏、边通话的日常场景中，iQOO 11S也能应对自如。

性能之外，样样俱全。iQOO 11S支持Wi-Fi 7，做到高宽带、低延迟、抗干扰，达到“3秒破1GB”的下载速度。当然，红外遥控、全场景NFC和蓝牙 5.3，iQOO 11S一样也没少。

200W 超快闪充，或许是行业充电最强直屏旗舰

超级充电，行业唯一。iQOO 11S是业内唯一搭载200W 超快闪充的第二代骁龙8直屏旗舰，并引入全新航天级陶瓷――氮化硼材质，有效降低电池保护板温升，让用户用得更安心。不仅快，充电综合体验也领先，比如小巧轻便的充电器，配合原装数据线至高支持65W PD和PPS协议，可为支持PD协议的设备充电;其次，手机机身支持UFCS融合快充协议，支持该协议的快速充电器可以至快33W功率为iQOO 11S进行快充，改善用户多设备的充电体验。

超级电竞实力，更有超级好屏

作为杭州亚运会电竞赛事官方用机，iQOO 11S在电竞表现上可谓极致，首发支持超分超帧并发的iQOO超算独显芯片，具备三星2K 144Hz E6全感屏以及独家的全感操控系统，充分展现超级电竞实力。

iQOO 11S全球首发iQOO超算独显芯片，率先实现双擎超视觉技术，首次实现超分超帧并发，能够带来清晰、流畅的电竞视效，让游戏画面的细节丝毫毕现。延续数字旗舰电竞长板，具备屏下双控压感、封闭式立体双扬和对称式双X轴线性马达组成的“全感操控系统”，让游戏操控更直观、更方便。更有144Hz高帧游戏生态足量适配高刷屏幕，满足用户对高帧游戏的追求。

极致游戏在好屏上呈现。iQOO 11S搭载6.78英寸三星2K 144Hz E6全感直屏，支持517 PPI、1800nit超高峰值亮度和HDR10+，具备LTPO动态刷新和双十倍触控，显示更丝滑、触控跟手性更高，更有全新原画模式，以低至0.26的JNCD值精准还原创作者意图。这块超级屏幕还支持高频PWM调光、1.6万级调光和类DC调光，可有效在低亮度环境中降低用户的视觉疲劳，让电竞好屏同样是护眼好屏。

作为移动电竞行业的引领者，iQOO不仅致力于打造极致的竞技装备，更关注电竞行业的可持续发展。iQOO已和北京大学体育教研部健康电竞运动发展中心，建立战略合作。将于今年8月举办的北京大学健康电竞体验营，作为公益项目面向全社会开放。iQOO将与30位电竞爱好者一起走入北大，深入了解电竞，共同营造健康的电竞文化。

索尼定制超感光仿生影像，全场景三摄

iQOO 11S搭载索尼定制 VCS IMX866超感光仿生影像三摄，由5000万像素索尼定制 VCS IMX866光学防抖主摄、116°超广角镜头和50mm 2X人像镜头组成，支持4K HDR视频、纯净夜景、“零延时”悬浮运动抓拍、自动透视矫正和精彩回溯等功能，满足用户在明亮、暗光、运动、人像、风景等各类场景中对影像创作的需求。

钱塘听潮蕴含澎湃气势，致敬杭州亚运会

iQOO 11S带来全新“钱塘听潮”配色，灵感源于钱塘江大潮汹涌澎湃的气势，将大潮宏大气势化入己身，以“杭州亚运会电竞赛事官方用机”之实力致敬杭州亚运会，机身采用全新第二代有机硅皮革，兼顾手感与视觉。

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经典版设计同样精彩，“赛道版”采用具备菲涅尔光学纹理的AG岩晶玻璃，能够让黑灰二色在视觉流动起来;“传奇版”传承经典红黑蓝三色条纹设计，以“巴黎钉纹”设计在全新第二代有机硅皮革上演绎，整体辨识度极高。

iQOO TWS 1和iQOO 80W双口车充同场亮相。iQOO TWS 1单耳4.98g重量让佩戴十分舒适，率先支持端到端aptX Lossless无损传输，可以带来最高1200Kbps码流的超无损音质，并拥有自研超宽频声音单元，将为用户带来舒适佩戴、音质优秀并且操作方便的体验。

80W双口车充让iQOO闪充生态再添“猛将”，涡轮环形灯效、C+A双口设计、最高80W的C口输出功率和内置14重专业保护技术，让充电又快又安心。

售价方面，iQOO 11S共有4个版本可供选择，12GB+256GB版本售价3799元;16GB+256GB版本售价4099元;16GB+512GB版本售价4399元;16GB+1TB版本售价4799元;预售期和首销当天购机，线上最高可享受24期免息，购机用户限时加享半年延保。

iQOO 11S将于7月4日20点开启全渠道预售，7月10日上午10点在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。