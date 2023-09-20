四年耐用保品质，OPPO A2 Pro将于9月22日正式首销

【天极网手机频道】不久前OPPO A系列家族的最新成员OPPO A2 Pro正式发布，售价1799元起，并已同步开启了预售。作为OPPO A系列的最新产品，OPPO A2 Pro不仅拥有质感机身设计，还搭配了67W超级闪充和四年耐用电池等硬核配置，刷新了同档位产品的体验上限。

OPPO A2 Pro机身正面采用的是一块6.7英寸的120Hz旗舰级护眼双曲屏，10.7亿色显示，全局激发最高亮度可达800尼特，局部峰值最高亮度可达950nit，支持行业领先的2160Hz高频PWM调光，能有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险。3D双曲面机身实现了更流畅贴合的圆角设计，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，拥有更极致舒适的持握手感和防误触体验。此外，新机还拥有金刚石抗摔结构以及IP54生活防水加持。

配色上带来了深沉的浩瀚黑、素雅的暮云紫以及恬荡的大漠棕，其中浩瀚黑和暮云紫采用了板材材质，大漠棕采用的是素皮材质，耐脏还防水。最引人注目的是影像模组的苍穹之镜设计，基于多种工艺应用使其兼具精致度与耐磨性，庞大的摄像模组设计并没有强烈的违和感，整体视觉反而十分均衡与和谐。

性能方面，OPPO A2 Pro搭载基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，配合ColorOS 13.1系统中的ColorOS超算平台，专为提升系统流畅性和稳定性定制的4大计算引擎综合调优，不仅提高后台常驻应用数量和应用的后台驻留率，应用启动速度和应用使用的连贯性也随之提高，实现了高性能与低功耗的平衡。除此之外，OPPO A2 Pro还提供了最大12GB+512GB的双存组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，并获得了TüV南德48个月A级流畅认证，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

影像系统方面，OPPO A2 Pro后置6400W像素超清摄像头，不仅能带来出众的画面解析力，在暗光环境下，凭借4合1像素融合技术，则同样能拍出细节丰富的大片。不仅如此，OPPO A2 Pro还引入了OPPO旗舰级色彩与影调风格，进一步提升看画面的光影和色彩表现，拍人像和拍风景都能轻松拍出大片感。

电池的耐用程度很大程度上决定着手机的使用寿命，OPPO A2 Pro配备了5000mAh四年耐用电池+67W超级闪充，67W超级闪充仅需42分钟即可充满电池，有效缓解用户续航焦虑的同时，在OPPO电池健康引擎和智能电池健康算法等技术加持下，OPPO A2 Pro即使充放电循环1600次之后，电池有效容量也不低于80%，真正让手机电池四年之后也足够耐用。

目前，OPPO A2 Pro已正式开启预售，其中8GB+128GB版本预售价1799元，12GB+256GB版本的预售价1999元，12GB+256GB版本的预售价2399元，首销时间为9月22日上午10点，在预售以及首销期内购买(9月15日-10月8日)，可以享有四年内免费更换一次电池的权益，喜欢的朋友可多关注。