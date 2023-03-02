1月销量同比下降11%，机构预测3月iPhone 14 OLED面板出货量同比下降35%

【天极网手机频道】早些时候苹果发布2023第一财季财报数据显示，苹果2023财年一季度营收为1171.5亿美元，市场预期为1211.4亿美元，营收同比跌5％，是2016年以来最大季度跌幅。根据最新的数据报告显示，1月份iPhone的销售量在全球范围内同比下降11%，月度同比下降8%，但好在这比去年12月有所改善，12月的全球销售量下降了18%，中国市场的销量则同比下降22%，不过中国市场1月销量同比增长了6%。业内人士称iPhone 14系列出现了多个影响供应链生产的存在性因素，导致供应量减少。



iPhone 14 Pro系列



对此，市场研究机构DSCC预测3月份苹果iPhone 14 OLED面板的出货量将比去年同期下降35%。据了解，截至2022年年底，iPhone 14系列OLED出货量为1.02 亿片，比上一代iPhone 13系列OLED出货量增加11%。另外，报告指出三星显示继续在OLED面板营收方面处于领先地位，但是其营收份额一再下降，其份额从2022年第三季度的64%下降到2022年第四季度的58%。今年第一季度iPhone 14系列OLED出货量中，三星显示市场占有率下降至70%，预计3月的市场份额将大幅下降至46%。不过DSCC预计三星显示在其他应用持续增长的帮助下将继续领先，但其收入份额预计下降至54%。



iPhone 14系列



此外，DSCC表示，2023年中国农历新年后，相对于1月的冷淡行情，终端市场开始有一波反弹，品牌开始观望并有积极备货的迹象，预计二季度OLED面板出货量相对于一季度是确定增长的。