OPPO Reno 11系列双旗舰芯片加持 畅玩王者9小时不掉帧

【天极网手机频道】11月份的手机数码圈很是热闹，众多手机新品让大家应接不暇了吧！11月21日，天极网了解到OPPO旗下的中高端产品Reno 11系列将会在后天正式发布，并且OPPO官方还曝光了关于Reno 11系列的一些性能参数和实际测试数据。

详细来看，OPPO Reno 11超级标准版将会搭载天玑8200旗舰芯片。并且OPPO还和联发科深度展开调教。使得OPPO Reno 11超级标准版的综合跑分超过了百万！在实际游戏方面，OPPO Reno 11超级标准版支持《王者荣耀》120帧数模式。

对此，OPPO官方还进行了一些游戏数据测试，OPPO Reno 11超级标准版最高可以畅玩9.7小时持续稳帧并且还不会出现发烫严重的现象。总结一下OPPO Reno 11超级标准版的性能表现――低功耗、高性能。

而OPPO Reno 11 Pro则是搭载了高通骁龙旗舰芯片-8+。这枚芯片想必大家也一定很熟悉了，采用了台积电4nm工艺制程，有着很出色的能效比。游玩《王者荣耀》这类比较大众的游戏完全是没问题，面对《原神》或者《崩坏：星穹铁道》这类游戏也是可以轻松应对。

此外，这次OPPO Reno 11 Pro还有着组队开黑必备的全息音频，可以做到游戏脚步声音、语音以及音乐互不干扰。最后，OPPO Reno 11 Pro搭载了一块120Hz超清钻石屏，有着ProXDR 光子矩阵显示技术，最高亮度达到了1600 尼特，超视网膜清晰度1.5K。