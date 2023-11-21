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OPPO Reno 11系列双旗舰芯片加持 畅玩王者9小时不掉帧

2023-11-21 14:24:25 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】11月份的手机数码圈很是热闹，众多手机新品让大家应接不暇了吧！11月21日，天极网了解到OPPO旗下的中高端产品Reno 11系列将会在后天正式发布，并且OPPO官方还曝光了关于Reno 11系列的一些性能参数和实际测试数据。

OPPO Reno 11系列双旗舰芯片加持 畅玩王者9小时不掉帧

  详细来看，OPPO Reno 11超级标准版将会搭载天玑8200旗舰芯片。并且OPPO还和联发科深度展开调教。使得OPPO Reno 11超级标准版的综合跑分超过了百万！在实际游戏方面，OPPO Reno 11超级标准版支持《王者荣耀》120帧数模式。

OPPO Reno 11系列双旗舰芯片加持 畅玩王者9小时不掉帧

  对此，OPPO官方还进行了一些游戏数据测试，OPPO Reno 11超级标准版最高可以畅玩9.7小时持续稳帧并且还不会出现发烫严重的现象。总结一下OPPO Reno 11超级标准版的性能表现――低功耗、高性能。

OPPO Reno 11系列双旗舰芯片加持 畅玩王者9小时不掉帧

  而OPPO Reno 11 Pro则是搭载了高通骁龙旗舰芯片-8+。这枚芯片想必大家也一定很熟悉了，采用了台积电4nm工艺制程，有着很出色的能效比。游玩《王者荣耀》这类比较大众的游戏完全是没问题，面对《原神》或者《崩坏：星穹铁道》这类游戏也是可以轻松应对。

OPPO Reno 11系列双旗舰芯片加持 畅玩王者9小时不掉帧

  此外，这次OPPO Reno 11 Pro还有着组队开黑必备的全息音频，可以做到游戏脚步声音、语音以及音乐互不干扰。最后，OPPO Reno 11 Pro搭载了一块120Hz超清钻石屏，有着ProXDR 光子矩阵显示技术，最高亮度达到了1600 尼特，超视网膜清晰度1.5K。

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