双芯+长焦加持，OPPO Find X6 Pro影像自然有质感

【天极网手机频道】计算摄影时代，手机影像的发展可谓是一日千里，但随着各项技术发展步伐的放缓，手机影像也是许久难以取得实质性的突破。在这种情况下，急需手机厂商以创新的技术，推动手机影像的再一次发展。此前，网传OPPO Find X6系列将会带来暗光长焦技术，如今，OPPO Find X6系列正式发布，我们也有机会揭开它的神秘面纱。

我们以OPPO Find X6 Pro为例，其后置采用三颗5000万像素镜头作为主摄镜头：索尼IMX890超光感潜望长焦镜头、索尼IMX890自由曲面超广角镜头、索尼IMX989一英寸大底广角镜头。而在其他硬件上，采用“第二代骁龙 8移动平台与自研NPU马里亚纳 X”双芯策略，具备强大的AI计算能效、更先进的 RAW 域计算等优势。

从基本的硬件参数来看，OPPO Find X6 Pro拥有“双芯+长焦”加持，理论上其整体影像实力预计会比较出色。而从具体的样张来看，画面的清晰度与色彩自然不会存在过多问题，其突出的地方在于画面的明暗对比趋于平衡，过渡比较自然，即使是玻璃灯半透明的高光部分，也能得到很好地处理，还原了肉眼所见的景象。

索尼IMX890超光感潜望长焦镜头，是本次OPPO Find X6 Pro最出彩的配置之一，它兼容了多种场景的拍摄，堪称日常拍摄中最常用的主摄。“暗光长焦”作为本次OPPO Find X6系列影像的主打，在暗光、弱光等场景中的表现，完全打破了以往大众对于“长焦镜头不适合拍摄夜景”的刻板印象。

从提供的焦段来看，OPPO Find X6 系列提供的 3倍-6倍长焦覆盖最常用的中长焦段。其中的3倍长焦为光学镜头，而6 倍长焦则是利用四合一像素传感器中央的 1200 万个像素点优化，达到画面质量超越传统 5 倍光学变焦拍摄的画面效果。

从拍摄的样张来看，长焦拍摄的画面暗部细节比较丰富，充分还原了暗光环境的空间感和人物的立体感。即使是在风光繁杂的场景下，OPPO Find X6 Pro也能够突出主体，同时保留肉眼观感的暗部细节。

更为重要的是，这颗超光感潜望长焦镜头同样可作为人像镜头，氛围感直接拉满。例如，在以下的样张中，人物面部的肤色、妆容的色彩、衣服的纹理和亮片、墙面的细节以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现和清晰的还原;而书柜、耳坠和人物眼神光等细小高光的呈现以及人物面部的光线过渡处理也得到了自然的影调表现。

此外，在哈苏专业模式的加持下，对于光影繁杂的场景，OPPO Find X6 Pro能够拍摄出更广色彩空间、更好色彩层次的照片。同时，它也能够自定义光斑的效果和虚化程度，让照片的层次效果更为丰富化。

由此可见，本次的OPPO Find X6系列并不是简单地堆砌硬件参数，而是回到影像本身，希望通过最为简单的方式，帮助用户拍摄下最真实自然的画面。如果说，你日常对于手机的影像需求比较大，那么OPPO Find X6系列或许是个不错的选择。