OPPO 618购机特惠，多个价位任你挑选！

【天极网手机频道】近期，一年一度的618购物节正式开启，各种促销活动层出不穷，手机市场同样火热，不少同学都想趁着618期间换购一款合适的手机产品。今日，笔者基于OPPO的优惠信息，推荐三款不同价位的新品手机，它们都有着自己的特性，适合不同的用户群体，或许会有一款会适合你。

OPPO Find X6 Pro

Find X系列是OPPO的旗舰系列产品，汇聚了行业内多项顶尖的技术，属于全能型的手机产品。OPPO Find X6 Pro提供大漠银月、云墨黑和飞泉绿三款全新配色可选，其中的大漠银月配色版本采用小羊皮纹理棕色素皮与银色金属拼接而成，配合镜头模组的“环宇设计”，视觉观感简约均衡，触感也顺滑称手。

影像是OPPO Find X6 Pro的强项，“索尼IMX890超光感潜望长焦镜头+索尼IMX989一英寸大底广角镜头+索尼IMX890自由曲面超广角镜头”的后置三摄影像模组，均为5000万高像素，在第二代骁龙8移动平台的基础上与自研NPU马里亚纳X双芯的加持下，影像水平位居行业顶尖水准。

更为重要的是，OPPO Find X6 Pro主打暗光长焦拍摄，通过先进的暗光长焦技术，打破了暗光场景下长焦镜头不好用的行业偏见，让其能够面对更加极限的环境考验，帮助用户拍摄出自然色彩的风格大片。

基础配置方面，OPPO Find X6 Pro采用第二代骁龙 8 移动平台、满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)和UFS4.0组成的旗舰 “性能铁三角”，配合6.82英寸的120Hz高刷屏，无论是日常观看屏幕，还是游戏画质，均能获得舒适流畅、色彩真实的屏幕体验。

此外，OPPO Find X6 Pro内置5000mAh大电池，配备最高100w超级闪充和50w无线超级闪充，充电与续航水平同样是旗舰水准，价格方面，OPPO Find X6 Pro 12GB+256GB版本售价5999元、16GB+256GB版本售价6499元、16GB+512GB版本售价6999元。 现在上天猫/京东搜索 “FindX6专属福利”，点击进官方旗舰店Find X6系列链接，联系客服，还能领取100元专属优惠，购买Find X6更实惠。

OPPO Reno10 Pro+

OPPO Reno10系列是近期发布的新品，主打长焦人像拍摄，搭配轻薄时尚的外观设计，成为了如今市场中的明星产品。OPPO Reno10 Pro+提供灿烂金、暮光紫、月海黑三款配色可选，后置摄像头模组采用全新的“视界之窗“设计，机身厚度薄至8.28mm，重量也仅为194g，颜值与手感兼具。

而在这轻薄时尚的外观下，OPPO Reno10 Pro+的配置依旧不可小觑。其主要搭载“第一代骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1”性能三件套，配合16GB超大内存与ColorOS超算平台，在同档位产品中堪称“持久流畅新标杆”。内置的4700mAh的长寿大电池与长寿版 100W 超级闪充，让它的续航能力足以比肩旗舰水准。

OPPO Reno10 Pro+主打长焦人像拍摄，硬件上配备了5000万像素索尼旗舰大底主摄、800万像素的超广角镜头以及6400万像素的超光影潜望长焦镜头。配合Find系列的超光影图像引擎，聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，旨在通过近大远小的透视关系，帮助用户更加轻松地拍摄下质感人像照片。

价格方面，OPPO Reno10 Pro+ 16+256GB售价3899元，16+512GB售价4299元，整体性价比还是比较高的，确实称得上“双芯人像旗舰”。

OPPO K11x

OPPO K11x同样是OPPO近期的热门新品，它凭借硬核的性能和超值的价格，再度赢得用户的认可与青睐。配色方面，OPPO K11x提供“墨玉”和“珠光”两款配色供用户选择，墨玉配色是在沉稳的黑色中隐隐透出玉石的翠绿，配合2.8D微弧后盖，与机身边缘巧妙衔接，无论是观感还是手感都比较舒适。

OPPO K11x主要搭载高通骁龙695 5G移动平台、6.72英寸的120Hz高帧竞速屏、金刚石导热凝胶、5000mAh大容量电池以及长寿版67W超级闪充，性能、续航、显示都是同价位产品中的佼佼者。

影像方面，OPPO K11x前置搭载一颗1600万像素镜头，后置则是搭载全新1亿像素主摄，搭配九合一像素融合技术，拍摄出的图片细节清晰，层次分明，足以满足用户多场景的拍摄需求。价格方面，OPPO K11x 8+128GB售价1499元，8+256GB售价1699元12+256GB售价1899元。

以上三款手机，均是OPPO近期发布的新品，包括旗舰、次旗舰、中端机三个不同价位的产品，对应不同需求的消费群体。恰逢618期间，OPPO各大官方电商平台也推出了促销活动，购机享受多重优惠活动，现在上天猫/京东搜索 “FindX6专属福利”，点击进官方旗舰店Find X6系列链接，联系客服，还能领取100元专属优惠，购买Find X6更实惠。