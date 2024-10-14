专业移动影像新典范，vivo X200系列发布，售价4299元起

【天极网手机频道】10月14日，全新一代vivo X200系列旗舰手机在国家游泳中心(水立方)发布。作为重磅登场的国产旗舰系列，vivo X200系列首次集齐全面升级的四大vivo蓝科技，带来“一超多能”年度旗舰手机。

vivo X200 Pro搭载Ultra同款蔡司2亿APO超级长焦并升级自研大模型画质增强算法，蔡司大底T*主摄采用vivo与索尼联合定义全新一代图像传感器蓝图x索尼LYT-818，实现移动影像能力的“超级”进化。与此同时，vivo与Arm成立联合实验室，携手MediaTek从底层联合定义第二代全大核3nm天玑9400，激发强悍性能。此外，全球首发公里级无网通信，与蔡司联合研发并实现行业领先的屏幕显示和护眼体验，搭载第三代硅负极电池技术，全新一代OriginOS 5重构更多元更个性化的智能体验，实现性能、通信、屏幕、续航、AI等“多能”体验的全面飞跃。

此次，vivo共发布vivo X200、vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini三款产品。其中，vivo X200和vivo X200 Pro共有宝石蓝、钛色、白月光、辰夜黑四款配色，将于10月19日正式发售，vivo X200起售价4299元，vivo X200 Pro起售价5299元。vivo X200 Pro mini共有钛青、微粉、直白、简黑四款多彩配色，将于10月25日正式发售，起售价4699元。

四大蓝科技满血集结，铸就“一超多能”新旗舰

2021年至2023年，vivo连续三年蝉联中国手机市场销量第一。2024年vivo持续夺得前三季度销量冠军，并有望蝉联四年销量第一。与此同时，vivo在4000-6000元价位段表现进步显著。市场表现一骑绝尘，离不开vivo蓝科技的持续发力。自2023年首次发布vivo“蓝科技”技术品牌以来，目前已形成包括蓝晶芯片技术栈、蓝图影像、蓝海续航系统、蓝心大模型、蓝河操作系统五大模块在内的完整蓝科技矩阵，并不断面向用户真实需求进行创新和升级，已经成为vivo打造旗舰产品的坚实技术基石。

2024年vivo蓝科技完成全面升级，在持续为用户创造价值的同时，以硬核科技力赋能大国工程。从助力南极、珠峰、三江源科考，到见证深中通道通车和新华社75周年展等“大国时刻”，既彰显了vivo蓝科技的硬实力，也代表着中国品牌科技创新的新高度。升级后的vivo蓝科技满血集结，带来了年度“一超多能”旗舰vivo X200系列。

软硬一体“超级”进化，攀登专业移动影像新高峰

vivo通过常年深耕移动影像，推动自研技术积累，同时与供应链顶级合作伙伴广泛开展技术共研，成功打造出一代又一代的影像旗舰。作为vivo在2024年度倾力打造的新一代影像旗舰，vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini的蔡司大底T*主摄，配备vivo与索尼联合定义的全新主摄传感器蓝图x索尼LYT-818(1/1.28英寸)，采用22nm制程工艺，搭载vivo自研VCS仿生光谱3.0技术，不仅实现了更优功耗，HDR规格也大幅提升，配合f/1.57光圈和具备精度跃迁技术的定制镜头，主摄拍照比肩1英寸，视频全面超越1英寸。主摄之外，长焦更强。vivo X200 Pro搭载Ultra同款蔡司2亿APO超级长焦，搭配蓝图影像算法大模型画质增强技术，20倍及以上细节表现显著提升，有效改善长焦高倍率ZOOM画质，实现大幅领先行业的长焦硬核实力。

强大的长焦实力，也为舞台、风光、夜景、微距、人像等场景拍摄，以及视频拍摄带来更好体验。vivo X200 Pro拥有行业领先的舞台模式，2亿像素可实现100x变焦，演唱会轻松定格远至30x距离的精彩演出瞬间;同时创新推出风光模式，融合夜景、星空、月亮、时光慢门、HDR、大师成像风格等多种风光拍摄功能，一键拍出风光大片;vivo X200系列长焦夜景拍摄领先同期竞品，其中Pro版在更强长焦大底加持之下，长焦微距可实现最高20x等效2.7:1的放大率;长焦人像再进化，vivo X200 Pro在85mm高像素特写之外，又加入135mm全新人像焦段，同时新增长焦运动人像抓拍，轻松捕捉动人时刻，带来超凡人像摄影体验。vivo X200系列还支持手机直出Live Photo动态照片，可在多社交平台“动感”发布，让社交分享更具生命力。

拍照能力再度跃迁之外，视频能力也实现“超级”进化。vivo X200 Pro搭载自研蓝图影像芯片V3+，基础视频能力全面跃升，带来行业领先4K逆光人像录像，搭载全新自研4K AI视频美颜算法，且防抖效果大幅提升。除此之外，vivo X200 Pro还支持行业领先的4K 120fps视频录制及电影慢动作，以及前后置全焦段4K 60fps HDR 杜比视界，实现高规格下的高动态和卓越杜比显示，逆光人像和大光比场景也能轻松拍摄，并且支持在剪映中剪辑和输出杜比原片。而全焦段4K 60fps 10bit Log视频功能的加入，则进一步满足了专业人士的创作需求，让vivo X200系列不仅是一款影像拍摄工具，更是一款影像创作工具，为更多用户带去人性化的专业影像体验。

深入底层参与芯片研发创新，锻造旗舰“高能”体验

2023年，vivo携手MediaTek为行业开启了全大核时代。2024年，vivo再次携手MediaTek共同设计和定义第二代全大核3nm天玑9400，带领行业进入第二代全大核时代。vivo X200系列全球首发搭载天玑9400旗舰平台，采用全新Arm Cortex-X925超大核CPU，主频最高可达3.626GHz。12核旗舰GPU强势迸发，为用户打造卓越游戏性能，将手机游戏体验推向全新高度。vivo蓝晶芯片技术栈的深度调校，在充分激发天玑9400旗舰性能的同时，也实现了优秀的功耗控制，完成高效能和低功耗平衡融合，全面赋能vivo X200系列的性能、功耗、游戏、通信、安全、影像、显示、AI八大维度的卓越体验。

此外，依托蓝晶芯片技术栈，vivo与Arm成立了联合实验室，将用户体验需求和实际场景问题反馈到技术源头Arm，使得芯片设计能够从架构层面进行优化，从而更大程度地贴合消费者的真实需求，并充分发挥芯片的性能，为用户带来行业领先的使用体验。此举也代表着vivo已深入探索芯片底层技术，携手Arm、MediaTek等合作伙伴，实现从定义、开发到调校的芯片技术全链路闭环，从而为提升手机终端用户体验提供强力支持。发布会上，Arm执行副总裁兼首席商务官Will Abbey和联发科技集团高级副总裁徐敬全登台，与vivo执行副总裁、首席运营官、vivo中央研究院院长胡柏山共同揭晓新品，芯片产业链三方强强联合，将vivo X200系列打造成为年度性能旗舰手机新典范。

“多能”体验全面越级，再次刷新高端旗舰标准

除了搭载天玑9400，带来手机性能的高能体验之外，vivo X200系列还有更多高能旗舰体验。打造一款舒适又护眼的手机屏幕，是vivo一直以来在屏幕技术上持续深耕的目标。vivo X200系列采用蔡司大师色彩屏，全链路蔡司自然色彩的加持，让vivo X200系列实现了更真实更准确的行业领先显示效果。同时，vivo X200 Pro的屏幕峰值亮度至高可达4500nit，强光之下画面清晰可见，最高120Hz自适应动态刷新率带来流畅使用体验。而vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini的全亮度高频PWM调光，则实现了全亮度环境下行业更低频闪，SVM最低可达0.03，有效解决了中低亮度到中高亮度变化时频闪跳变和亮度跳变等行业难题，深度定制的屏幕也实现了3倍耐久与更低功耗，独树一帜打造出行业领先的屏幕护眼解决方案。

此次，vivo X200系列还全球首发公里级无网通信。该技术由vivo与MediaTek联合研发，在无蜂窝网络极端环境下，可通过蓝牙连接实现点对点、远距离通信，并支持SOS文字广播、一对一语音对讲和文字交流、地图位置显示等，在野外科考、灾害救援等场景中具备高度使用价值。不久前，vivo X200系列还跟随中国科学院珠峰科考站的科考员，深入珠峰无信号区域作业，以公里级无网通信赋能科考员高效沟通，让vivo蓝科技研发成果闪耀世界之巅。

vivo X200系列还首发搭载了OriginOS 5，并以AI为核心重构OS体验，推出原子岛、小V圈搜等全新功能，并以更懂中国人的AI，打造蓝心小V、小V帮记、小V写作等功能，更有万能文档、小V跨端等效率工具加入，为人们的生活和工作带来更丰富更多元的智慧体验。vivo X200系列的蓝海续航系统也再次升级，搭载第三代硅负极技术，能量密度达到历史新高的同时，循环寿命也达到行业含硅电池的新高。其中，vivo X200 Pro的电池容量高达6000mAh。vivo X200系列的超大容量蓝海电池采用半固态电池技术，即使在-20°C左右低温极限环境依然保持稳定工作。vivo X200系列多面切入，带来了性能、屏幕、通信、AI、续航等“多能”体验的全面越级，再次刷新高端旗舰标准。

全新自然美学工艺，引领年度旗舰设计新风尚

内外兼修，方为旗舰之选。vivo X200和vivo X200 Pro机身采用全等深微四曲设计，四边四角对称统一，其中vivo X200 Pro的物理四等边实现行业更窄的1.63mm，屏幕亮起发光区域像杯中倒满的水，盈而不溢，既有曲屏的温润手感，又有直屏的沉浸观感。vivo X200和vivo X200 Pro共带来宝石蓝、钛色、白月光、辰夜黑四款配色，其中全新的宝石蓝纹理设计上，融入了海洋暴风雨时的波涛水纹，不同角度、不同光泽下，美得各不相同，细腻的质感搭配浮光玻璃，带来通透的宝石光感。

vivo X200 Pro mini则采用了高颜值直屏设计，6.31英寸小直屏拥有极窄四等边，8.15mm超薄机身仅重187g，带来舒适的握持，揣入上衣口袋即可轻松出发。vivo X200 Pro mini共发布了钛青、微粉、直白、简黑四款多彩配色。其中，钛青采撷自大自然治愈柔和的青绿色，微粉则是落樱缤纷色彩与金属质感的浪漫结合，搭配磨砂质感的AG玻璃，两款配色尽情散发着时尚多彩的青春气息。vivo X200 Pro mini同样搭载蔡司超级长焦，采用潜望设计并支持长焦微距，同时拥有vivo与索尼联合定义的主摄图像传感器蓝图x索尼LYT-818，影像实力“超级”在线。除此之外，蓝晶x天玑9400、公里级无网通信、蔡司大师色彩屏、全亮度高频PWM调光、OriginOS 5 AI新体验、5700mAh大电池等面面俱到，合力打造“一超多能”年度口袋旗舰。

影像加大赛再度启幕，焕新升级长焦与微距单元

发布会现场，vivo与蔡司联合举办的2025 vivo影像加手机摄影大赛也重磅开启。新一届大赛基于往届人像、风光、夜色、运动、组图、微距六大投稿单元，特别焕新升级长焦与微距投稿单元，旨在进一步探索长焦赛道的更多可能。与此同时，为支持高校学生群体创作，vivo还专门设置学生摄影师奖项，并将携手全国各大高校摄影社团成立vivo高校摄影联盟，鼓励青年学子们用镜头讲述青春故事，为移动影像注入更多鲜活表达。

评委设置上，大赛延续往届兼具权威度与多元性的豪华阵容，邀请世界著名色彩摄影师Alex Webb、蔡司摄影专家Bertram Hönlinger、蔡司移动摄影大使Francesco Gola、人像摄影师肖全，以及vivo副总裁，影像副总裁于猛5位重量级专业评审，深入挖掘优质移动影像作品，与广大创作者们共同见证影像向上的力量。2025 vivo影像加手机摄影大赛自即日起开始征集，并将于2025年5月14日正式截止投稿。

售价分别4299元、5299元、4699元起，即将于多平台全面开售

vivo X200系列三款新品价格在此次发布会上公布，其中vivo X200有12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB版本，售价分别为4299元、4699元、4999元、5499元;vivo X200 Pro有12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB、16GB+1TB(卫星通信版)版本，售价分别为5299元、5999元、6499元、6799元;vivo X200 Pro mini有12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB版本，售价分别为4699元、5299元、5799元。

三款新品将于发布会结束后即刻开启预售，用户可享受最高24期免息分期、vivo care +买一年送一年或碎屏宝买一年送一年专项权益。vivo同时推出以旧换新活动，购买vivo X200系列新机，满300元补贴100元;vivo老用户换新力度升级，额外补贴200元，合计至高补贴1000元。vivo X200和vivo X200 Pro将于10月19日正式开售，vivo X200 Pro mini将于10月25日正式开售，用户可通过vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo手机官方旗舰店、拼多多vivo官方旗舰店、vivo手机苏宁自营旗舰店、天猫苏宁易购官方旗舰店、招商银行掌上生活、分期乐、小红书、唯品会、中信银行动卡空间、平安银行口袋商城、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道预定或购买。首销前3天，购买vivo X200限量赠送vivo双肩包，购买vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini，限量赠送vivo TWS A3耳机，更可享价值超1200元的新机权益礼包。最终规则以店铺公示详细规则为准。

vivo IoT全家桶焕新登场 致力成为用户不可或缺的好伙伴

vivo WATCH GT在同价位率先带来“无网通信”，手表化身对讲机，无蜂窝网络情况下实现远距离一对一语音对讲，更能一键快速无网紧急求救，并新增宝马、MINI、小牛电动车、特斯拉和台铃等品牌车钥匙，内置手表应用商店也上架多款全新App;vivo Pad3系列升级了契合录音内容的“录音智能命名”，支持QQ等8款通讯软件的通话录音，并带来了原子笔记“手写笔记十倍画布”、“同声传译”等全新功能，vivo Pad3 Pro更是行业首批支持120帧档位《国民级射击类手游》的平板，游戏体验更流畅;另外，本次发布会上还亮相有全新“墨蓝”配色的vivo TWS 3i、vivo 45W自带线充电宝和22.5W自带线充电宝三款新品，进一步完善vivo IoT全家桶。