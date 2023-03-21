科技潮流单品OPPO Find X6 Pro正式开启预售

【天极网手机频道】3月21日，OPPO召开新品发布会，发布了包含OPPO Find X6系列在内的诸多新品，再次为手机市场注入全新的活力。作为OPPO的旗舰系列，Find X系列一直以高辨识度的美学设计、领先行业的配置以及优异的影像体验等优势，获得市场的高度认可。发布当日，这款科技潮流新品也正式开启预售，现在就让我们来简单看看这款新品的具体表现。

外观设计上，OPPO Find X6 Pro提供了大漠银月、云墨黑和飞泉绿三款全新配色，均是为OPPO Find X6系列全新打造的新配色。其中的大漠银月配色，主要采用小羊皮纹理的棕色素皮材质，融合银色金属，手感温润细腻，耐脏防水，约216g的整机重量也塑造了较为舒适的手感。

OPPO Find X6 Pro最具特色的设计，当属影像模组区域。大漠银月配色镜头模组采用“环宇设计”，比其他两款配色多了镜头圆环、对焦环刻度两个来自专业相机的设计元素，巧妙传承单反镜头安装的卡扣点，致敬传奇。镜圈上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，不仅具备视觉上具备层次感，还拥有细腻丝滑的触感。

影像方面，OPPO Find X6 Pro配备了三个主摄镜头：索尼IMX890超光感潜望长焦镜头、索尼IMX890自由曲面超广角镜头、索尼IMX989一英寸大底广角长焦镜头。同时，为了增强算力，OPPO Find X6 Pro还内置了自研NPU马里亚纳 X芯片、哈苏影像系统等软硬件，足以帮助用户轻松拍摄出优质的照片。

更为重要的是，本次的OPPO Find X6 Pro主打暗光长焦拍摄，提供的 3倍-6倍长焦覆盖最常用的中长焦段。其在暗光、弱光等场景中的出色表现，完全打破了以往大众对于“长焦镜头不适合拍摄夜景”的刻板印象。

基础配置方面，OPPO Find X6 Pro搭载第二代骁龙 8 移动平台，与满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)和UFS4.0组成全新旗舰机的“性能铁三角”，在安兔兔跑分中跑出了130万的高分成绩。同时，OPPO Find X6 Pro内置的ColorOS 超算平台，能够很好地平衡性能与功耗，足以应对时下热门的大型手游，为用户带来沉浸式的游戏体验。

屏幕方面，OPPO Find X6 Pro采用一块6.82英寸的120Hz高刷屏，屏幕峰值亮度达到了创纪录的 2500nit，基于光子矩阵技术，Find X6系列全新的Pro XDR显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。

至于充电与续航，OPPO Find X6 Pro配备了5000mAh大容量电池与最高100w超级闪充，同时支持50w无线超级闪充，整体充电与续航能力并不输任何旗舰机。此外，内置的电池健康引擎还能够减缓电池容量的损耗，让手机久用如新。

价格方面，OPPO Find X6 Pro 12+256GB售价5999元，16+256GB售价6499元，16+512GB售价6999元。目前，OPPO Find X6 Pro已经开启全面预售，感兴趣的朋友可以前往OPPO官网或各大电商平台预定。