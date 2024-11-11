Canalys：第三季度OPPO首超三星，领跑东南亚智能手机市场

【天极网手机频道】根据Canalys发布的2024年第三季度报告显示，东南亚智能手机市场第三季度同比增长15%，达到2500万台。其中，得益于入门机型OPPO A3x和OPPO A3在市场上的热销，OPPO凭借510万部的出货量和21%的市场份额成功超越三星，首次在东南亚地区智能手机市场中拔得头筹，进一步巩固了OPPO在全球市场中的竞争力。

数据显示，OPPO在第三季度出货量上实现了显著增长，通过精准的市场定位和强有力的产品策略，以21%的市场份额成功领跑东南亚智能手机市场;三星以16%的市场份额紧跟在后;传音以400万台的出货量位居第三，市场份额为16%;小米以15%的市场份额和390万台的出货量位列第四;vivo 则以260万部出货量和10%的市场份额跻身前五。Canalys分析师表示，OPPO的成功不仅反映了其在东南亚市场的深耕细作，也体现出对于消费者需求的深刻理解和快速响应。

OPPO A3x和OPPO A3这两款手机不仅在价格上亲民，还具备了出色的性能和丰富的功能，完全契合了东南亚市场消费者的需求。A3x在拍照性能、高效的处理器和持久的电池续航能力等方面赢得了消费者的广泛好评;而A3则凭借时尚的外观设计、流畅的操作体验和极高的性价比，迅速成为年轻消费者的首选。

不过，分析师也表示出担忧，2024年第三季度东南亚地区虽然出货量增长，但平均售价下降了4%。价格下降的主要原因是中低端的新品上市量增加以及设备过度饱和，尤其是大众市场(100美元-300美元)的厂商，除了主打高性价比外很难实现差异化，因此严重依赖促销和折扣来推动销量。此外，旧机型的大幅折扣与新机型的上市造成了价格冲突，从而加剧了这一问题。这种 “价格战 ”越来越难以为继，分析师称原材料(BOM)的上涨和促销活动中的通胀成本正在挤压利润率，为了应对这些压力，厂商们正在整合入门级产品组合，以降低成本，实现更清晰的产品线。

尽管目前平均售价出现下滑，但Canalys 预计平均售价未来仍将呈上升趋势。厂商正利用不同的渠道战略来打造产品差异化和细分市场。

在全球市场方面，得益于各大智能手机品牌积极推出的具有较高性价比的新产品以及更新周期和消费者信心增强的推动下，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，这是连续第四个季度实现正增长，显示出全球智能手机市场正在稳步复苏并展现出良好的发展态势。

从数据上看，三星智能手机凭借5750万台出货量位居第一;苹果的iPhone 16系列在新兴市场表现强劲，且基础款和Pro款硬件差距缩，出货量创5450万台的历史记录，位居第二;小米以4280万台出货量和14%的市场份额位居第三;OPPO和vivo分别以2860万和2720万台的出货量排名第四和五，在竞争激烈的亚太地区表现稳健。

从这不难看出，尽管全球智能手机市场总体保持增长，但前五大厂商之间的差距已经缩小，竞争格局更加激烈。各大厂商都在积极寻求技术创新和市场拓展，以便在日益激烈的市场竞争中保持领先地位。