一眼漂亮！vivo S20系列凤羽金用时尚诠释东方美学新意

【天极网手机频道】11月28日，vivo正式发布vivo S20系列新机。作为vivo美学旗舰的最新代表作，vivo S20系列外观、人像、续航、性能全面升级，打造旗舰级用户体验。其中，vivo S20将于12月6日开售;vivo S20 Pro将于12月12日开售。

vivo S20 Pro持续探索中国设计的时尚表达，推出凤羽金、紫气东来、松烟墨三款配色;前后5000万旗舰柔光四主摄，集成五大黄金人像焦段，打造年轻人的音乐节神器;蓝晶×天玑9300+旗舰芯、京东方Q10悦目护眼屏和公里级无网通信等全面向旗舰看齐。vivo S20同样带来东方美学配色与影棚级人像，但更轻薄，以7.19mm超薄、6500mAh超大容量电池刷新轻薄续航新纪录。

vivo美学旗舰 独属于中国人文化情结的金色

设计，是vivo与影像、系统、性能并重的长赛道。这种对美学的长期专注与创新探索，在S系列上得以具象化。从菱形美学、莫奈漫彩到颜如玉、烟雨青，「漂亮」正在成为S系列的标签，而S也成为vivo美学旗舰的代表作。

vivo S20系列「凤羽金」以金色为底色，融入神鸟凤凰，打造出独属于中国人文化情结的金色。通过千万道闪光线条织绣出的金丝凤羽纹理，勾勒出光滑的绒羽丰盈质感，又以微米级工艺赋予凤羽立体灵动的光影效果。

vivo S20 Pro独有配色「紫气东来」，用现代巧思诠释中国传统文化中的紫。以多变的流云纹入色，还原紫色神秘莫测的气质。创新的幻变流云工艺，形成多种颜色光泽交融的视觉效果，让每一片都「相似但不相同」。

同时，vivo S20系列延续轻薄设计，带来两种屏幕形态设计。vivo S20 Pro采用旗舰同款全等深微四曲屏，演绎对称美学;vivo S20仅7.19mm、187g，则采用经典直屏直边中框设计，手感干脆利落。

轻薄也有全面防护，vivo S20全系采用金刚盾双抗玻璃，抗摔性能提升至上一代玻璃材料的150%，并获得SGS整机抗跌耐摔认证。vivo S20全系也获得中国质量认证中心防水认证，以及支持油手和湿手触控，进一步提升日常可靠性。

5000万旗舰柔光四主摄 年轻人音乐节神器

vivo S系列一直致力于做拍人最好的手机，vivo S20 Pro前置5000万防畸变柔光自拍，后置5000万索尼超级潜望长焦、5000万索尼超防抖仿生主摄、5000万超视野广角镜头，以旗舰级人像能力，打造年轻人的「音乐节神器」。

vivo S20 Pro后置5000万索尼超级潜望长焦，旗舰同款索尼IMX882超感光传感器搭配vivo自研原像引擎，让长焦拥有主摄级色彩还原和压高光表现。在明亮环境下，无论是至高10米左右的音乐节，还是85mm高像素特写，vivo S20 Pro都拥有比肩旗舰的长焦人像效果。此外，能拍远亦能拍极近，长焦微距功能支持15cm最近微距对焦，至高20倍变焦放大。

得益于旗舰级主摄、长焦和超广角，vivo S20 Pro更实现23mm风光人像、35mm叙事人像、50mm经典人像、85mm肖像写真、100mm特写人像五个黄金焦段全场景人像的覆盖。而在前置人像上，vivo S20系列全系支持5000万防畸变柔光自拍，自研AI 3D虚拟补光技术、AI脸型矫正等。

一直以来，vivo S系列不断探索用光的技术，引领人像突破场景的局限。这次，vivo S20系列将物理补光与自研AI 3D虚拟补光技术相结合，后置全新的柔光影棚功能，伦勃朗光和蝴蝶光两种经典人像补光自由选择，也能根据场景自适应匹配。即便在暗光环境，也能拍出清晰、自然和生动的人像。

专注于年轻人拍摄需求的vivo S20系列，也带来更多创新玩法。一拍得胶片相机，还原经典即时成像相机的拍摄体验，且支持一键打印和专属胶片影调、多彩相纸，为照片增添更多故事与氛围感。动态照片升级为多巴胺动态照片，可通过智能提取色彩，生成个性化的动态相框，相框可随照片动起来，并支持一键分享到微博、小红书和抖音。

全方位看齐旗舰 不只是「轻薄续航灭霸」

始终坚持轻薄设计的S，从未对体验妥协。vivo S19曾以7.19mm超薄机身装入6000mAh超大电池，创造轻薄长续航的纪录。现如今，这一纪录由S系列自己打破，卫冕「轻薄续航灭霸」。

vivo S20采用第三代硅负极电池技术，能量密度达到838Wh/L，加之堆叠工艺的升级，7.19mm机身装入了6500mAh电池。一台满电的S20，可以在极致画质模式下持续玩游戏近10小时。但它续航的强大不止于此，S20系列采用了旗舰同款半固态电池技术，-20℃极寒状态下，满电的S20可以连看18h视频，堪称「低温战神」。

同时，S20系列带来S史上最强性能。vivo S20 Pro搭载蓝晶×天玑9300+旗舰处理器，跑分高达225万;1.5K京东方Q10悦目护眼屏，支持3840Hz超高频PWM调光、SGS低蓝光护眼认证、1600nit全局激发亮度以及5000nit局部峰值亮度，显示和护眼都达到旗舰水准。此外，5.5G移动通信标准、旗舰同款公里级无网通信技术，vivo S20 Pro该有的都有。

基于vivo自研AI蓝心大模型，vivo S20系列AI功能更强大、更懂你。原子通知升级为原子岛，让重要的信息更全面和直接的展示;小V圈搜提供更精准的对象选取，更高效智能的搜索体验和服务推荐。还有一键问屏、小V时光剪影、小V帮记、小V写作、AI证件照背景替换、小V电话助手，做的你全天候私人专属助理。

本次发布的vivo S20有凤羽金、玉露白、松烟墨三款配色，vivo S20 Pro有凤羽金、紫气东来、松烟墨三款配色。其中，vivo S20 8GB+256GB版售价2299元，12GB+256GB版售价2599元，12GB+512GB版售价2799元，16GB+512GB版售价2999元;vivo S20 Pro 12GB+256GB版售价3399元，12GB+512GB版售价3799元，16GB+512GB版售价3999元。