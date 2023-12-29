同心聚力则无往不胜，华为以行践言“在一起就可以”的三年之约

【天极网手机频道】近日，华为在问界M9及华为冬季全场景发布会上发布的全新品牌视频开始刷屏、登上热榜。短片以“以行践言”为精神内核贯穿全视频，让一段影像，呈现整个国家奋斗的缩影，讲述了同心聚力的群像故事，增加了广大消费者对华为品牌的文化认同感、价值认同感。

短片选取近年来，社会关注的“齐聚一心”社会事件，融入华为克服重重难关，汇聚多方力量，向上突破的发展历程，展现出奋斗之后，梦想成真，经历波折，路在脚下的动人场景。视频也回应了三年前华为Mate40系列发布会上余承东那句“在一起，就可以”，展现了华为以行践言的品牌精神。

以行践言的华为精神，的确实至名归、舍我其谁。

这四年来，华为终端业务极限承压，前景一片昏暗。但华为没有就此被打倒，即使身处黑暗，仍用脚丈量世界，从未停止前进的步伐，不断攻克难关，取得突破与胜利，在前行之路向上攀登。四年来，华为与开发者、渠道、消费者在一起创造了无数奇迹，坚持科技创新，在手机、系统、汽车、大模型等各个领域都取得重大突破，并研发双卫星通信等多项独家硬核技术，持续引领行业向前。

如今的华为，穿越阴霾、走出困境，为大家带来了全新鸿蒙系统、多款折叠屏、华为P50系列、华为Mate50系列、华为P60系列等极具创新性产品。特别是2023年8月，华为开启先锋计划，华为Mate60系列以一种全新方式与消费者见面。华为Mate60系列上市之后，在线上线下引起了持续的抢购潮，“一机难求”的局面让Mate60系列被戏称为“手机茅台”，在各大电商平台的售后好评率中，也一直保持接近100%的高分，引发了前所未有的华为现象。华为重登巅峰，宣告王者归来。

齐聚一心的社会共情，我们永不放弃、永不抛弃。

在过去的四年里，华为所面对的困难、挑战虽然有特殊性。但在复杂变化的形势面前，每个人都难以置身事外，大家都面临类似的境遇和困难，也都面临各种的抉择。越是形势严峻，就越需要坚强面对，就越需要团结一心。

火遍全球前童古镇里的“雄狮少年”，背后是数十年如一日的苦练，更离不开狮头狮尾团队间默契配合;重庆山火救援中，一批批“摩托骑士”突破大火，奋力向前，最终将物资成功送达，大火得以熄灭;点燃全国的草根篮球赛事“村BA”背后，是突破出身与自我极限的一位位热爱篮球的少年球王。可以说，一个个万众一心突破难关的暖心故事让人热泪盈眶，愈发深刻地认识到团结与凝聚所带来的力量。

华为全新品牌视频用包括华为研发团队在内的各行各业的团结奋斗，展现出普通人谷底翻身的“逆行性”、多群体团结一致的“凝聚性”、植根于中华民族传统精神的“民族自豪性”，用最具号召力的情感，带动了全民的情绪共振。

与时代同频的主流价值，华为并非孤胆英雄，而是中国科技创新的一个缩影。

“文章合为时而著，歌诗合为事而作”，只有与时代同频共振，才能把握住时代的脉搏，才能让观众共鸣、共情，华为以行践言证明确是如此。

一直以来，华为始终站在时代的前沿，不仅通过科技创新研发提升产品力，更注重提升品牌的精神内涵和时代气质，回应当下的主流核心价值观，以一个品牌的文化价值观去折射时代主旋律，以一个民族品牌的崛起，展现国家兴亡、匹夫有责的情怀担当。

在科技创新研发方面，华为Mate60系列推出物理可变光圈，为用户带来全场景无死角的自由创作空间，而搭载融合了“光机电算”四大维度的XMAGE影像系统，更是带来了丝毫不亚于专业相机的成像效果。再加上超可靠玄武架构、灵犀通信、卫星通话等“黑科技”，华为Mate60系列颠覆和引领了整个行业的标准。可以说，Mate60系列能够持续热卖称得上是实至名归。

在其他领域，华为战略重仓鸿蒙，鸿蒙迅速发展为第三级，入选2023全球十大工程，成为中国创新名片之一;华为汽车的鸿蒙智行暴烈增长，全方位能力领先……可以说，华为走了一条更难的路，但同时也给行业带来了更多的想象力，也成为国家科技自立自强的代表和缩影。

在品牌文化方面，从2020年的“在一起，就可以”，到2021年的“走最难的路，见最美的景”;“迈过寒冬，就是春暖花开”。从2022年的“跨越山海，终见曙光”，到2023年的“春暖花开，未来可期”;“轻舟已过万重山”;“同心聚力，共创新境”。华为品牌的语境不断变化，从坚韧到变得更加自信，从防守到更加进取，凸显华为正通过不断努力带来史诗级突破，也让华为品牌的精神内涵和品牌文化得到升华，成为与时代同频、让大家共情的主流价值。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，如今的华为，已然是一个全新的华为，是一个更加成熟、更加自信、更加展现中国大国风范和实力的品牌，无比辽阔的未来发展空间已经打开。正如全新品牌片中所说，“一直走到所有的路，都向我们脚下而来”!

敢问路在何方，路在脚下。