在旗舰影像与AI的深耕细作中，OPPO登顶手机市场份额榜首

【天极网手机频道】在经历了连续的负增长之后，智能手机市场终于迎来了复苏和反弹。TechInsights最近公布最新调研数据，2024年第一季度，中国智能手机市场的出货量为6330万台，同比增长1%，止住了下滑趋势。本土供应商恢复正常的产品发布周期和库存建设活动推动了市场增长，对国内手机市场复苏起到关键作用。

在这一季度中，OPPO和一加以17.1%的市场份额领跑中国智能手机市场。荣耀、华为和vivo紧随其后，市场份额分别为16.7%、16.6%和16.1%。而苹果则因市场份额的下降而跌出了前五名，其市场份额跌至13.7%，被归类为“Others”行列。这表明苹果在中国市场的竞争力有所下降。

全球智能手机市场层面，Counterpoint最新研究数据显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量达到2.969亿部，出货量同比增长6%，排名前五的分别是三星、苹果、小米、OPPO、vivo。其中苹果、OPPO、vivo的平均销售价格均同比有所提升。

OPPO在全球市场上的表现尤其是在国内市场的排名显著，这主要得益于其在产品创新和技术应用方面的持续投入。从市场表现与媒体反馈来看，OPPO Find X7系列和Reno11系列是其市场份额及平均售价提升的关键因素。

Find X7系列在一众旗舰当中展现出统治力，以其卓越的影像系统和高性能硬件获得了市场的充分认可。尤其是Find X7 Ultra，全新LYT900一英寸大底传感器，配合双潜望长焦摄像头，大幅提升了拍照、性能体验。不仅如此，Find X7系列还引入了基于70参数大语言模型，带来众多实用的AI功能，比如AIGC消除功能和AI通话摘要，引领手机进入AI手机时代。

Reno11系列则专注于轻薄颜值设计与人像摄影，采用了3200万像素的单反级人像镜头，提供等效47mm的黄金焦段，并通过高级算法优化背景虚化效果，使得人像照片更加自然和真实。这种对细节的关注和技术的精进，使得Reno11系列在人像摄影领域具有很高的市场吸引力。在300-400美金价格段Reno11系列表现出色，成为市场上的明星产品。

此外，OPPO在AI技术的应用上也显示出前瞻性和创新性。例如，ColorOS AI新春版包含了上百项AI功能，这不仅提升了系统的AI智能化水平，也极大地丰富了用户的使用体验。OPPO的AI中心的建立进一步加强了其在AI领域的研发能力，有助于推动更多创新功能的开发。

在天极网看来，OPPO能够在全球市场上取得领先地位，主要得益于其在高端手机市场中的深耕细作，特别是在影像技术和AI功能的不断创新与优化上。如Find X系列、Find N系列折叠屏手机等，通过领先技术和提供真正好用的差异化体验来吸引高端用户。同时OPPO将旗舰技术下放，使得如Reno系列和在同价位产品中更具竞争力。在影像、AI等领域地不断创新，不仅满足了消费者对高质量摄影和智能生活方式的需求，也为OPPO带来了显著的市场表现和品牌影响力。