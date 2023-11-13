vivo X100系列发布仅3999元起：年度满分旗舰诚意满满

【天极网手机频道】11月13日，vivo如约推出“年度满分旗舰”vivo X100系列。新机首发采用联发科全新一代旗舰芯片天玑 9300，更有自研芯片加持，双芯联合实现性能CPU、GPU、ISP等全面升级;定制超大光圈的超感光VCS仿生主摄与蔡司超级长焦以及全新蔡司全焦段人像大师带来非同凡响的全能影像体验;超强续航的蓝海电池、全新OriginOS系统等等。

#vivo X100系列#延续「天圆地方」的东方美学，以日月星辰为设计灵感，采用镜面不锈钢材质的日月双环设计(X100为灵动月环、X100Pro为大气日环)。环外打造「太阳纹」工艺，彰显独有的精致品味;搭配X系列史上曲度最小的微曲屏幕设计，综合外观、操作、厚度、误触和手感，给你满分的使用体验。

vivo赋予vivo X100更具寓意的外观设计，浪漫又别致的月环造型环抱着影像模组，更简洁的方式体现专业影像实力。配色上vivo X100系列带来了“日落星辰”4款配色，分别是落日橙(素皮)、白月光、星际蓝以及辰夜黑。

正面采用的是一块超视网膜8T护眼屏，它拥有峰值亮度高达3000nit;8T LTPO背板技术，让帧率档位跃至上代Pro+的3倍;重写安卓的帧率识别控制算法，实现90帧的功耗、120帧的流畅;全新夜猫护眼功能：360度环境传感器、蓝晶深度定制的芯片IP、视网膜舒适人因模型，为你的眼睛打造个性化的护眼策略。

vivo X100带来蔡司超级长焦，潜望式结构设计，还有f/2.57的超大光圈加持，进光量相比上代Pro+提升了85.5%;全新升级的vivo原像引擎，让长焦画质大幅提升;同时支持长焦微距，远近皆可拍。还有全新定制的IMX920超感光VCS仿生主摄，叠加f/1.57超大光圈，星空大片，抬手可得。

vivo X100 Pro则带来5000万像素一英寸主摄，全新升级蔡司T*镀膜，CIPA4.5 单反级防抖;5000万像素蔡司APO超级长焦，支持100倍蔡司超清变焦，以及5000万像素超视野超广角摄像头，支持4K60帧视频录制，还内置全新自研影像芯片V3，带来全焦段专业影像体验。

性能上，vivo X100首发搭载联发科新一代旗舰芯天玑9300处理器，天玑9300采用台积电新一代 4nm 工艺，具体来看这枚芯片有着4个Cortex-X4超大核以及4个Cortex-A720 大核，其中X4超大核的最高主频可达3.25GHz。而且vivo X100全球首发LPDDR5T，速率高达9.6Gbps。续航方面，vivo X100配备了一块等效5000mAh的大电池+120W双芯闪充的充电续航组合，vivo X100 Pro则配备了等效5400mAh蓝海电池+100W双芯闪充+50W无线闪充的充电续航组合。

vivo X100系列搭载了全新OriginOS 4系统，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，为用户带来更智慧、好用、流畅的系统体验。 在设计层面，OriginOS 4更注重自然舒适的优雅感，基于原子设计体系打磨了系统内的每一处细节， 重新设计了系统内超过 2000个图标，每个符号背后的线条和间距确保整体舒适性的同时让形态更自然。还有全新系统字体vivo Sans，新增动态排版引擎，实现各场景下的效率与舒适兼顾，同时推出全新情境壁纸和多样化的锁屏以及熄屏自定义功能。

至于用户的用机时遇到的痛点场景，尤其是办公效率和健康方面，OriginOS 4打造出全链路会议助手以及家人健康管家功能，多端协作办公支持 Windows、Mac 和网页版，轻松实现手机、平板电脑与电脑间自动连接、跨屏搜索、笔记多端协作等功能，不仅实现用户高效办公，还可以随时查看家人健康数据。

此外，OriginOS 4还升级了超级省电、AI离线翻译等实用功能，将便捷体验融入用户生活的方方面面。安全也很到位，OriginOS 4支持基于安全芯片的硬件可信根、vIMA内核完整性验证、内存安全检测，保护用户的数据隐私安全和个人隐私。

目前，vivo X100系列已正式发布并开启预售，售价3999元起，11月21日正式开售，感兴趣的朋友不妨多多关注。