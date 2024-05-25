16GB大内存加持，Reno12系列带来旗舰级游戏与AI体验

【天极网手机频道】熟悉数码的朋友知道，手机内存大小直接关系到用户的使用体验。更大的内存，意味着手机更能胜任多任务、高负载等操作。对于喜欢拍照、游戏或的用户来说，内存通常选择12GB甚至16GB起步。5月23日，OPPO正式发布了备受期待的Reno12系列，新机并不仅仅局限于外观和影像的进阶，在性能上同样展现出了强大的实力。全系最高支持16GB+512GB的超速大内存。

结合RAM+运存拓展技术，Reno12系列运行内存最高可达16GB+12GB，这样的配置在当下智能手机市场中堪称顶级。相比起12GB内存，拥有“16GB+12GB”大内存的Reno12系列不仅能够进一步提升系统流畅性，更能够保障后台常驻应用数量，满足用户在多任务运行、后台长时间留存等方面的需求。比如多数安卓用户经常会开启很多APP，并且切换着使用，但容易出现回到初始APP就重启的情况，而16GB的内存将更好地解决安卓杀后台的问题。

值得注意的是，Reno12系列还搭载了星速旗舰芯片，其中Reno12 Pro搭载天玑9200+星速旗舰芯片，Reno12搭载天玑8250星速旗舰芯片。同时，全系均搭载专为游戏优化的星速引擎，在16GB大内存的加持下，Reno12系列能够持续输出稳定高帧率的游戏表现，让用户在游戏中能够享受到极致的体验。

16GB大内存除了在游戏娱乐上带来流畅收益外，在AI影像上同样也有增益。Reno12系列采用全新的小直屏设计，简洁而不失大气。实况照片的加入，更是让Reno12系列在影像玩法上有了质的飞跃。它还引入了全新的AI影像功能。这些功能包括AI闭眼修复、AI超清合影、AI消除、AI抠图等，都可以轻松拯救那些因各种原因而不够完美的照片。

AI实用功能的加入，无疑让用户在拍摄时更加得心应手，同时也让照片处理变得更加简单便捷。而这样的AI功能，在16GB大内存手机的支持下，更能够发挥出其最大的优势，提高整体效率，缩短运行时间，让消除与修复处理更加迅速。

可以说，拥有16GB大内存的OPPO Reno12系列凭借其出色的设计、强大的性能、创新的AI影像功能以及专为游戏优化的星速引擎，成为了当下智能手机市场中的佼佼者。如果你最近有换新手机的打算，那么不妨考虑一下这款拥有16GB大内存以及星速旗舰芯片的OPPO Reno12系列。