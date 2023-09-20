　　OPPO A2 Pro旗舰级护眼双曲屏加持 极致显示使用体验

【天极网手机频道】近日，马上就到国庆中秋假期了，相信很多朋友都想要更换一台比较全面的千元机“风风光光”回家过节。今天小编给大家推荐的这款手机OPPO A2 Pro就是近日才刚刚发布的全新款千元机皇。OPPO A2 Pro有着很多千元机器没有的越级配置，比如天玑7050旗舰芯 、512GB超大存储空间 、120Hz超高刷新率 、120Hz超高刷新、高端手机才有的素皮后背。

但最让我满意的还是OPPO A2 Pro的这块屏幕。要知道我们使用手机的过程中，其实就是在盯着一块屏幕长时间观看，屏幕的好坏可以直接影响到用户使用体验，而且屏幕素质的高低、调光策略的选择，也会影响到用户的视力。

OPPO A2 Pro正面采用了一块6.7英寸旗舰级护眼双曲屏，支持10bit、10.7亿色显示以及120赫兹的高刷新率，小编的实际上手感觉十分丝滑，无论如何快速使用都不会产生割裂感觉。此外，这部手机屏幕亮度也很高，户外在阳光的激发下最高亮度高达800尼特、局部峰值最高亮度950尼特。并且为了保护用的视力，OPPO A2 Pro还采用了旗舰手机才有的2160Hz超高频PWM调光，这种调光不仅对用户视力更好，还解决了画面杂色问题。

如今，OPPO A2 Pro已经正式开启全款预售，颜色有浩瀚黑、暮云紫、大漠棕三种配色，起售价为1799元。