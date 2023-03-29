iOS 16.4值得升级吗？实测发现，空间大了、续航升了，还更流畅了

【天极网手机频道】3 月 28 日凌晨，苹果向 iPhone 8 以上设备用户推送了 iOS 16.4 正式版。据悉，本次主要有三个升级点值得关注，包括全新表情，语音通话隔离功能，以及车祸检测升级，目前小编已经成功升级，下面就从我的体验出发，来聊一聊iOS 16.4 正式版到底值不值得升级。

我现在使用的是iPhone 13，在更新之前的手机空间还剩余8G左右，在下载安装包的时候还被系统提示空间过小无法安装，在我一顿删照片的动作之后，顺利安装。让我很惊喜的是，在更新至 iOS 16.4 正式版之后，我的手机空间提升到了十几个G，白白多出了5个G ，我看还有网友反馈多出来了10个G，别的不说，仅凭这一点就值得升级。

让我感到意外的还有续航，我在升级之后续航提高了不少。我特意做了测试，更新前，从iPhone 13还剩95%时开始刷抖音1小时、逛微博半小时、聊微信半小时，最后剩下了74%的电量，更新之后，同样以95%的电量为基础，重复了更新之前的动作，发现剩余电量为79%。也就是说，升级之后，续航更耐用了。

再就是流畅度方面，升级之后可谓提升了一个等级。我的iPhone 13升级到 iOS 16.4 正式版后，动画响应很细腻、很灵敏、很迅速，这是前几次更新版本没有的体验，真的是肉眼可见的流畅度提升。

再来说说 iOS 16.4 正式版的新功能。首先，终于支持了广电 5G 网络的使用;其次，之前部分苹果只能接收到来自 APP 的系统通知，更新后支持网页App通知;还有推出了 21 个全新的表情符号，包括动物、手势和物体;针对 iPhone 14 系列存在车祸检测功能也进行了优化。当然，还有一些我没提到的新功能呢个，感兴趣的小伙伴可以自行查看。

对于此次的iOS 16.4 正式版，不少网友认为是iOS 17之前的无趣前菜，认为本次的新功能都属于不痛不痒的存在，虽然相比即将在 WWDC23 发布的 iOS 17来说确实是小巫见大巫，但从我的体验来看，或多或少解决了部分iPhone用户焦虑点，比如续航和手机空间。

而至于iOS 17，近日有不少消息称，将带来一系列增强功能和全新特性，不再小打小闹。那么，你会选择升级iOS 16.4 正式版，还是等iOS 17呢？