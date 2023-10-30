vivo Y100发布仅1399元起：超轻薄「越级」设计+5000mAh大电池

【天极网手机频道】作为vivo专注于体验越级的系列产品，Y系列向来不仅仅停留在用户对性价的需求，而是希望在设计、影像、续航等等综合体验上为用户找出最优解。10月30日，vivo正式推出vivo Y100，新机在传承Y系列特色同时，还具备档位独家的影像体验，且刷新轻薄机身长续航纪录，真正做到由外至内全面越级。

vivo Y100秉承“灵动越级”设计理念，不仅带来更大更亮的曲面屏，还选用旗舰级3D双曲面的玻璃后盖。Y100这一次带来琉云青、璃光蓝、星夜黑三款极具“东方美学”的设计与配色。其中，琉云青采用的是同价位唯一的3D磨砂玻璃材质后盖，玻璃后盖上可触摸的云羽内纹理采用萤石AG工艺，磨砂亲肤质感细腻温润，且不易留指纹。“星夜黑”机身则是薄至7.49mm， 是目前同价位最轻薄的5000mAh超大电池5G智能手机。

新机正脸搭载6.78英寸的120Hz高刷3D OLED 曲面屏，自适应变速高刷屏每秒可显示120帧画面，在显示动态内容时保持屏幕处于高刷新率，显示内容更流畅顺滑，静态内容降低刷新率更省电。同时，这块屏幕还支持105% NTSC色域和100% P3电影级色域，显示色彩更鲜艳。前置摄像头支持五重超质感美颜，在原有肤色、脸型、五官的基础上对磨皮、五官算法进行迭代升级。

vivo Y100后置搭载了6400万超清像素OIS光学防抖主摄以及一颗200万像素专业景深镜头，采用“天镜云窗”设计。OIS光学防抖可利用镜头补偿改善手抖拍摄造成的模糊，大幅提升弱光环境下的成片率，提升感光度;还可借助放慢快门从而延长曝光时间，减少照片的噪点，提升夜景画面的纯净度和清晰度。值得一提的是，vivo Y100还通过影像能力升级和AI算法识别，支持5x和10x拍摄“超级月亮”。

性能方面，vivo Y100搭载6nm高通骁龙695芯片，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定。同时它还配备Y系列首款配备最高12GB+512GB大内存的机型，搭配内存融合3.0技术，调用部闲置ROM空间给RAM使用，至高可实现等效12GB+12GB的超大运存，即便是后台应用多开也不怕卡顿。

续航上，vivo Y100内置的5000mAh搭配44W闪充的充电方案在保障基础体验的同时进一步让续航更持久。vivo Y100内置的是基于Android 13开发的OriginOS 3系统。其他方面，vivo Y100通过对机身、听筒、Type-c接口、内部元器件和sim卡托的结构件优化设计，实现IP54生活防尘防水。目前，vivo Y100已经正式开启预约起售价仅1399元，感兴趣的朋友不妨多多关注。