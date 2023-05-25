OPPO Reno10系列火热预约中，6月1日全渠道同步开售

【天极网手机频道】5月24日，OPPO正式发布Reno10系列，全系包括Reno10、Reno10 Pro、Reno10 Pro+三款机型，标志着Reno系列迎来了一个新的十代里程碑之作。凭借精致优雅的外观设计、出彩的影像实力，使其再次成为手机市场中的明星产品。目前新品全系已开启预售通道，其中Reno10 Pro+的16GB+256GB版本售价3899元、16GB+512GB版本售价4299元；Reno10 Pro的16GB+256GB版本售价3499元、16GB+512GB版本售3899元；Reno10的8GB+256GB版本售价2499元、12GB+256GB版本售价2799元、12GB+512GB版本售价2999元。



OPPO Reno10 Pro+

此次OPPO Reno10全系共带来灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款新配色，其中灿烂金在金缕流纱全新工艺的雕刻下，焕发出优雅灿烂的光泽，金丝纹理下更是丝绸般的细腻触感，实现了独一无二的高档质感。细节上，OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，搭配上轻薄圆润的机身，想必能带来不俗的手感和观感体验。后置模组采用了“视界之窗”的全新设计，呈现出极简的几何风格。



OPPO Reno10 Pro+

性能配置上，OPPO Reno10系列不仅采用第一代骁龙8+ 移动平台、天玑 8200移动平台、高通骁龙778G 5G移动平台，还都搭配了满血版 LPDDR5 + UFS 3.1让性能实力飙升，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。



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为了确保OPPO Reno10系列在长期使用后依旧流畅稳定，能够通过内存基因重组与焕新存储技术两项核心技术，最高16GB+512GB超大存储规格为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升。全系内置ColorOS 13.1系统，在超速大内存+ColorOS超算平台的加持之下能做到连续启动 30+ 应用(相机、剪映、微信、爱奇艺、淘宝等)，秒速启动速度提升 10%;59+应用支持断点续读，最高保活44个App。此外，Reno10系列还通过OPPO实验室抗老化测试，实现48个月久用流畅。更是连续三年获得鲁大师最流畅系统，在同档位产品中堪称“持久流畅新标杆”。不难看出，OPPO继续保持在系统优化领域的优势，其出色的调教优化能力为Reno10系列带来了更加稳定、更流畅的系统体验。



OPPO Reno10 Pro+

值得一提的是，在预售期间用户可以加19.9元购“奔赴光影”限定礼盒，该礼盒中包含了一个移动电源、一个支架夜灯、一个数据线、一个行李牌以及一个书签。并于6月1日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。更多详情可前往OPPO官方商城进行了解，有喜欢的用户也可以直接进行新机预约。