2023年Q4全球智能手机市场增长8%，终止连续七个季度下滑

【天极网手机频道】近日，据市场调研机构Canalys报告显示，2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部，终止了连续七个季度的下滑。在新款iPhone发布后，苹果以24%的市场份额领先全球，三星位居第二，占17%的市场份额。受益于新兴市场的复苏，传音首次跃居第四位。2023年全年，全球智能手机出货量为11亿部，同比下降4%。苹果首次略超过三星，成为年度出货量最高的厂商，两者的市场份额均为20%。

与此同时，Canalys也于近期发布了全球个人电脑(PC)市场的最新统计数据。数据显示，2023年第四季度全球个人电脑(PC)市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑。2023年全年，全球个人电脑出货总量2.47亿台，较2022年下降13%。机构认为，目前市场增长蓄势待发，AI PC将在接下来的电脑更新周期及之后提供额外动力。预测到2027年，AI PC出货量将超过1.7亿台，其中近60%将部署在商用领域。

而在《2024 年全球可穿戴设备分析预测》，Canalys 提到 2023 年全球可穿戴设备品类总销量 1.86 亿台，增长的主要动力是新兴市场。今年可穿戴设备增长率有望提升至 10%，随着全球对智能手表的兴趣回升，预计该产品类出货量将增长 17%。智能手表行业有望在 2024 年实现反弹，预计出货量将达到 8300 万部，其中基础类手表出货量最为突出，预计今年该类别的出货量将占可穿戴腕带设备出货量的 40% 以上。

得益于节日季温和的市场需求，手机、PC、智能穿戴等市场正朝着积极的方向发展，其中中低端价位的产品是这一复苏浪潮的主要驱动力。同时，随着库存压力和全球通货膨胀的进一步缓解，厂商可以专注于产品的创新和长期的发展战略，为2024年打下坚实的基础。