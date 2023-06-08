OPPO Reno10 系列超光影长焦镜头，轻松定格光影大片

【天极网手机频道】现如今，消费者选购一款合适的手机产品，不仅看重手机的基本性能表现，更侧重于手机外观、影像、续航等方面的实际体验。OPPO Reno10 系列自发布以来，轻薄时尚的外观就给大众留下了深刻的印象。而在这优雅的设计之下，具备着不可小觑的影像实力。

据了解，OPPO Reno10 系列最高采用“5000万像素索尼旗舰大底主摄+800万像素的超广角镜头+6400万像素的超光影潜望长焦镜头”后置三摄影像模组。从参数上来看，这一整套硬件完全能够应对用户日常生活中多场景拍摄的需求，尤其是超光影长焦镜头的加持，随手一拍即可定格光影大片。

从OPPO官方微博发布的最新样张来看，OPPO Reno10 系列由于拥有这颗超光影潜望长焦镜头，能够实现“1x、3x、6x”共三个焦段的人像拍摄。同时，在Find系列同款超光影图像引擎的帮助下，拍摄出的人像光影协调，虚化与美颜都趋于自然，再次展现了这款“双芯人像旗舰”的优异影像实力。

目前，OPPO Reno10系列已在全渠道火爆开售，提供Reno10、Reno10 Pro、Reno10 Pro+三个版本可选，包括灿烂金、暮光紫、月海黑、溢彩蓝四种全新优雅配色，起售价为2499元。近期有换机需求的用户，可以趁着OPPO 618期间的优惠活动，选购一款适合自己的产品。