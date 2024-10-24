搭载首个超清实况照片，OPPO Find X8拉高体验上限

【天极网手机频道】作为OPPO年度影像旗舰，Find X8系列正式发布，并且再次颠覆了手机影像传统，创造引领性的全新影像体验。Find X8系列搭载行业唯一双潜望，并首发搭载重新定义远拍的AI千里长焦、胶片风格、柔光人像等一系列全新的OPPO超光影影像特性，打造出独树一帜的氛围感抓拍神器。

OPPO Find X8的实况照片功能不仅仅是记录了照片前后那一段影像，它还支持全焦段实况照片拍摄，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片。用户可以直接将实况照片分享到各大社交平台，无论是微信、微博还是抖音等，都能够保持原有的动态效果和声音，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞，让社交分享更加有趣、生动。

实况照片功能不仅适用于日常生活记录，还能够在许多特定场景下发挥巨大作用。例如，在拍摄人像、宠物、运动场景或是一些转瞬即逝的瞬间时，实况照片功能都能够记录下这些生动、真实的瞬间。值得一提的是，实况照片还支持转GIF，以前将实况转成视频再转GIF的繁杂步骤直接省了，快捷方便，真的是爱拍照、爱分享、爱生活人士的福音。

人像模式也支持实况照片功能，而且还能叠加柔光人像模式或是胶片风格拍摄。全新的柔光人像效果，提供柔美、朦胧、梦幻三种不同强度的柔光，将氛围感以光线氤氲的方式具象化，胶片风格不仅具有胶片的色彩与影调，还能提供手机原生的无损画质。此外，实况照片可以直接在相册里进行美颜等后期修改，不用再另外使用第三方修图应用，更加快捷方便。

随着OPPO Find X8系列的发布，OPPO再次展示了其在智能手机领域的影像创新实力和领先地位。目前新机已开启预售通道，有兴趣的用户可以前去官网了解更多信息。