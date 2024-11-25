OPPO Reno13 系列正式发布：新一代超美小直屏 ，仅2699元起

【天极网手机频道】11月25日，OPPO 正式推出了新一代科技潮品――OPPO Reno13 系列。Reno13 系列延续超美小直屏的标志性设计，并推出全新潮流蝶蝶紫配色，为年轻人打造新一代潮流天花板。Reno13 系列带来全新的 AI 高清实况照片，让每一帧都是封面帧，还能够叠加柔光效果，创造实况照片的新潮流。自研双芯抢网技术，让 Reno13 系列在多人游戏的弱网环境下能抢网，一格信号也流畅，百米 Wi-Fi 连得上。

潮流蝶蝶紫，定义潮流美学天花板

OPPO Reno13 系列在外观设计上再次突破，从美丽的蝶翼撷取灵感，打造蝶蝶紫潮流设计，并以蝶翼流光为「超美小直屏」注入时尚灵动的元素，打造下一代的潮流美学。

OPPO 产品经理携Reno13 系列「蝶蝶紫」配色亮相

蝶蝶紫的潮流美学，不仅仅是对外在美的追求，更是 OPPO Reno 系列对内在精神的深刻诠释。在这样的美学理念背后，OPPO Reno 系列一直致力于将科技与美带给这些 Reno Girl，Reno Girl 是一群不被定义的生命力女孩，她们渴望借助科技产品去探索世界、记录不被定义的自己，去抵达人生的旷野。这一次，Reno13 系列携手 Reno Girl 宋雨琦，以澎湃生命力灵动演绎蝶蝶紫潮流设计，完美诠释「我的翅膀，会带我前往」。

Reno Girl 宋雨琦亮相 OPPO Reno13 系列及 IoT 新品发布会

Reno13 Pro 采用 6.83 英寸的四曲柔边小直屏设计，并提供蝶蝶紫、星光粉、午夜黑三种配色。Reno13 采用 6.59 英寸的超美小直屏设计，并提供蝶蝶紫、星河蓝、午夜黑三种配色。

OPPO Reno13 系列好质感全系通配

此外，OPPO Reno13 系列还通过了 IP69、IP68、IP66 三项防尘防水测试，确保有效防范高温高压喷水、持续浸水、强烈喷水场景，真正实现了对整机的全方位防水守护。基于 IP69 满级防水的能力，Reno13 系列还带来行业同档唯一的水下摄影模式，同时还拥有独立水下色彩系统，以及自动排水功能，水下也能拍大片。

Reno13 系列以先进的工艺打造，全系标配质感金属中框，并采用 iPhone 同款一体式冷雕玻璃工艺，将整块玻璃一体冷雕塑形而成，每一处细节都媲美旗舰级质感。同时，Reno13 系列的正面设计拥有行业第一梯队的极致窄黑边，配合视觉四等边，每一次点亮屏幕，都能带来惊艳的视觉冲击。

超美小直屏OPPO Reno13 系列正式发布

AI 高清实况照片，每一帧都是封面帧

Reno13 系列带来全面进阶的影像体验，让随手一拍更有氛围，也更有风格。

OPPO Reno13 系列 AI 高清实况照片再进化

全新一代 AI 高清实况照片再进化，新增 EIS 防抖支持，优化流畅性的同时减少画面掉帧。此外，任意重选的一帧实现画质效果的增强，去除运动模糊，获得清晰度的提升，支持重选帧 ProXDR 效果，让重选帧获得前所未有的高清画质，每一帧都是封面帧。

OPPO Reno13 系列 LivePhoto 让每一帧都是封面帧

Reno13 系列还为实况照片带来更丰富的风格化选项，新增柔光拍照模式，支持朦胧、柔美、梦幻三种不同风格和强度的柔光模拟选择，用光线的形状与流动，为人物拍摄增添迷人又梦幻的氛围。配合胶片风格滤镜的叠加，通过 CC、NC、Pro Neg.Hi 三种经典的胶片模拟，叠加氛围感的同时，实现独树一帜的实况风格。

Reno13 系列的 AI 高清实况照片还带来个性、趣味化的自定义编辑选项，新增 20 款水印样式，是继安卓首个支持实况照片拍摄后，可实现水印底色、样式、图标、文本的自由编辑，为实况照片打造专属的定制个性化画框。

OPPO Reno13 系列LivePhoto 体验再升级

此外，还支持与 iPhone 进行一碰传，首次实现与 iOS LivePhoto 互传、互显、互编。并可以在小红书、微博、抖音等主流社交平台分享，同时也支持多个 APP 编辑分享，堪称目前安卓最强 LivePhoto 生态。

不仅如此，Reno13 Pro 还搭载全新的 3.5 倍超级长焦镜头，拥有同级最长的长焦焦段。新增小舞台摄影模式、长焦集成全新 AI 模型，在夜景和演唱会灯光下，依旧可以远距离捕捉每一个精彩瞬间。

Reno13 系列还支持 OPPO AI 影像算法，支持 AI 超清像素、AI 去拖影、AI 去反光功能，轻松让废片变大片。

多人游戏能抢网，一格信号也流畅

Reno13 系列是首个抢网手机，搭载了独家定制的自研抢网芯片 X1，大幅提升手机连接 Wi-Fi 条件下的上下行能力，在实际弱网场景中，能做到不怕远、不怕挤、不怕墙。搭配同档领先的游戏云计算专网技术，通过 OPPO 智能云技术与运营商合作，为用户搭建了游戏场景的网络 VIP 通道，在高铁站/车站等弱网场景下，极大降低网络拥堵时的游戏延迟，大幅提升游戏中的网络体验。凭借强大的抢网性能，Reno13 系列整机通过了国家无线电监测中心五星认证，以及腾达实验室认证。

自研抢网芯片 X1大幅提升手机连接 Wi-Fi 条件下的上下行能力

Reno13 系列配备了远超同级的天玑 8350 旗舰芯，性能强劲且功耗更低，配合体温级散热系统、全局智能控温算法等，使得手机在长时间游戏或高负荷运行下依然能够保持稳定的性能输出和温度控制。此外，Reno13 系列全系标配 LPDDR5X 运存，不仅带来更高的传输速度，同时拥有更低的能耗表现，大大提升了游戏流畅性和产品续航体验。

OPPO Reno13 系列配备了超大容量电池，其中 Reno13 Pro 搭载 5800mAh 五年耐用大电池，Reno13 搭载 5600mAh 五年耐用大电池，可支持王者荣耀高清 60 帧连续畅玩 8 小时，还能在一日一充的前提下做到五年耐用(健康度大于 80%)。同时，Reno13 系列支持 80W 超级闪充，Reno13 Pro 还支持 50W 无线闪充，帮助用户更快恢复电量。

5800mAh 五年耐用大电池

Reno13 系列配备 1.5K 高亮护眼屏，最高支持 120Hz 刷新率，更搭载 OPPO 五大明眸护眼技术，时刻呵护用眼健康。此外，Reno13 系列通过五项技术，可以降低游戏语音全链路时延，帮助用户在游戏中与队友更同步地沟通。

一碰传打破生态壁垒，让分享变得更简单

Reno13 系列打破了设备间的生态壁垒，行业首批支持与 iOS 设备的一碰传，只需轻轻一碰即可实现与 iPhone 等 iOS 设备的快速互传，无论是照片、视频还是文件，都能在两个不同操作系统的设备间自由流转。

AI 功能赋能下，Reno13 系列重构了用户体验。「智慧文档」和「智慧便签」可帮助用户高效处理文件、编辑文档和提升生产力，让办公更高效，更便捷。「AI 识图帮写」功能可以根据图片及页面信息自动生成文案，支持多达 10+ 社交和电商平台以及 5 种文案风格。超级小布助手的加入更是让 Reno13 系列的智能交互体验得到了全面提升，「一键问屏」长按电源键即可对当前屏幕进行问答，满足各种场景下的识文、识物需求。

搭载全新的 ColorOS 15，Reno13 系列支持全面革新的个性化锁屏以及一镜到底桌面动画，用户可根据自己的个性对手机进行专属装饰，表达独一无二的生命力。

发售信息

OPPO Reno13 系列提供多种配色方案，其中 Reno13 Pro 提供蝶蝶紫、星光粉、午夜黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3399 元，12GB+512GB版本售价 3699 元， 16GB+512GB 版本售价 3999 元，16GB+1TB版本售价4499元。

Reno13 提供蝶蝶紫、星河蓝、午夜黑三款颜色，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB 版本售价 2999 元，16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3299 元，16GB+1TB版本售价 3799元。

Reno13 系列现在开启线上线下全面预订，将于 11 月 29 日全渠道开售。用户可前往 OPPO 官方授权体验店、京东之家，以及其它线下授权渠道、各大电商平台购买。