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全球首发iQOO超算独显芯片，iQOO 11S将于7月4日发布

2023-06-27 16:00:00 作者：墨将

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  【天极网手机频道】6月27日，@iQOO官方正式宣布iQOO 11S 手机将于7月4日发布，届时将带来全球首发的 iQOO 超算独显芯片，独家发布双擎超视觉技术，“首次实现超分超帧并发”。iQOO 官方将这款新品称为“超级标准版”手机，具有“前所未见的旗舰配置”。 

  天极网从iQOO官方了解到， iQOO 11S 宣称将实现“清晰流畅电竞视效，细节丝毫毕现”，并将带来“免费会员级画质”，“解锁视频高清高帧时代”。此外， iQOO 11S还将作为杭州亚运会电竞赛事官方用机。 

  根据此前爆料信息显示，iQOO 11S 或将搭载3.2GHz 版骁龙 8 Gen 2 处理器，正面采用 2K E6 柔性直屏搭配金属中框，支持 200W 超级闪充，影像配置为 iQOO 超算独显芯片 + IMX866 传感器。 

  值得注意的是，iQOO 11S 手机现已上架京东等平台并开启预约。可以看到，iQOO 11S 的整体外观设计延续 iQOO 11的风格，提供赛道版、钱塘听潮、传奇版三款配色，与其一同亮相的还有 iQOO TWS 1 真无线降噪耳机。至于iQOO 11S还将为我们带来哪些惊喜，7月4日发布会我们不妨期待。

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