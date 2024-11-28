业界首发高亮钛中框，华为Mate 70系列让手机美学再上新高度！

【天极网手机频道】11月26日，华为Mate品牌盛典如期举行，华为2024年度旗舰华为Mate70系列也正式亮相。作为华为最新一代的当家旗舰，华为Mate 70系列此次依然呈现了华为被外界期待的完美答卷。从正面第二代昆仑玻璃，到高亮钛中框，再到超耐用锦纤材质的机身背面以及熔铸东方科技之美的璀璨纹理，华为Mate 70系列再次生动的诠释了何为突破与创新。

众所周知，智能手机发展至今，经历了无数次洗牌，但长存的产品寥寥。而华为Mate系列却在智能手机行业颠覆式变革中越战越勇，成功脱颖而出。可以毫不夸张的说，每一次华为Mate系列产品，都是现象级产品，自诞生起，华为Mate系列就作为高端手机的引领者，携手合作伙伴不断刷新行业标准。此次华为Mate 70系列更是将高端、实用、精致做了解读，以想别人不敢想、走别人不敢走的魄力，打造了华为Mate 70系列的华美篇章。

就目前行业内同质化较为匮乏的手机外观创新设计来说，华为Mate 70 Pro+带来了全新的高亮钛玄武架构，实现了精致外观与可靠性兼得。具体设计方面，华为Mate 70系列正面配备了更加可靠耐摔的第二代昆仑玻璃，将手机的抗摔能力提升了20倍。对于日常生活中，各种意外掉落都可以轻松应对，不管是水泥地，还是地砖、柏油路等，都无惧挑战。

与此同时，手机中框部分的设计也基于塑料边框、铝合金边框在使用过程中出现的掉漆、划伤等痛点进行了提升，以应用于医疗、航空、奢侈品领域的钛金属为原料，采用1900°C高温熔炼，360航空级铁铝全固相连接，20000s钨钢CNC工艺，打造了具有刚好耐磨性、耐腐蚀性的钛中框。同时，为提升边框的美感，它在制作的过程中还融入了多道精密工序对边框进行打磨与抛光，赋予中框表面高亮的视觉效果。据了解，它的亮度相比较哑光钛的光泽度提升了3.5倍，而且为了达到更为理想的视觉效果，在锻造高光质感过程中，相比铝合金抛光时间增加2倍，工序极为复杂。

不过从结果来看，华为Mate 70 Pro+在高亮钛中框的打磨过程中的付出是有显著成效的。得益于高亮钛材质更耐磨耐磕的可靠守护，华为Mate 70 Pro+在使用过程中做到了常用常新，即便是使用几年后，依旧不用担心手机边框掉漆、划伤等给带来的手机贬值问题。相比较市面上的其他手机，我们在处理二手机的过程中显然更具保值价值，确保了用户从购买到焕新的一系列过程中都能够拥有更好的使用体验。

此外，华为Mate 70 Pro+机身背面采用了超耐用锦纤材质，并在背面纹理设计方面融合了东方美学之韵，以针代笔，以线为墨，实现了人文与科技进行了完美交融，将古与今、云与壑、山与海的精髓进行了具象化的表达与展现。可以说，无论是视觉美感，还是手感、文化底蕴等，华为Mate 70系列都做到了绝佳拿捏，引领用户尽情畅享科技与人文的深度交融，用实际行动践行科技与自然和谐共生。

综上可见，从设计理念到产品具象化的呈现，无论是选择的材质，还是打磨工艺水准等，华为Mate 70系列都更好的向我们展示了高端应具备的品质与格调。对于消费者来说，华为Mate 70系列无疑也能够更好的彰显出自我的不凡品位与审美，而且常用常新更保值的实用属性，也更加契合当下用户对于产品的既要还要的高要求。相信此次华为Mate 70系列的上市，定会在业内引领一波潮流新风尚。