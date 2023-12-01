全渠道销量达前代同期 307%，OPPO Reno11 Pro全面开售创新高

【天极网手机频道】全新OPPO Reno11 Pro 于 12月1日 10 点全面开售，3499 元起售。Reno11 Pro 全渠道销量再创新高，开售 30 分钟，销量已达前代同期的 307%。

OPPO Reno11 Pro今日开售

OPPO Reno11 Pro 提供月光宝石、松石绿、曜石黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3499 元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。用户可前往 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购买，首销购机可享四年电池保。更多新品信息及优惠活动，可前往 OPPO 商城查看。

Reno11 Pro 搭载单反级全焦段三摄，3200 万单反级人像摄像头可借助 47mm 黄金人像焦段实现精妙构图，配合全新单反级人像模式，可模拟光学镜头的虚化质感，让人像照片的氛围感再上新高度。Reno11 Pro 完整继承 Find X 系列旗舰影像算法，可计算出人物主体、光线与环境间的真实光影关系，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，获得与 Find X 系列高度一致的色彩、影调和质感。

Reno11 Pro 搭载与 Find X6 系列同源的动态光影屏，配合光子矩阵显示技术，可记录高达 1200 万个光子点矩阵信息，实现最高8倍的亮度激发，带来更加接近人眼真实所见的光影分布。Reno11 Pro 带来创 Reno 系列新高的 1600 尼特峰值亮度，配合 1.5K 超视网膜屏幕，让 Reno11 Pro 拍摄的每一张照片均可获得强烈临境感，助力释放无穷创作灵感。

Reno11 Pro带来全新幸运宝石设计，独有的冰川纹宝石圆盘于百级无尘车间打造，以远超传统珠宝的工艺处理，呈现富于变幻的优雅光泽。708颗饰钉源自经典腕表设计元素，随处绽放夺目光彩。

全新 Reno11 Pro 率先搭载超流畅的 ColorOS 14，拥有全新内存无损压缩技术，最高可为 Reno11 Pro 节省 45GB 存储空间。ColorOS 超算平台也全面升级，使搭载满血版骁龙 8+ 旗舰芯片的 Reno11 Pro 稳帧运行王者荣耀超过 8 小时，畅享长久娱乐时刻。