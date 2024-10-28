iQOO 13续航全面升级：6150mAh大电池+120W超快闪充

【天极网手机频道】对于手机旗舰机型来说，大电池、超快充、更轻薄三者难以兼顾的问题一直存在，可以称之为是“电池的不可能三角”。今日，iQOO官方微博发布了一系列关于新机续航和闪充技术的海报，展示了iQOO 13强到逆天的闪充续航体验，彻底颠覆了“电池的不可能三角”。

iQOO 13配备一块等效6150mAh蓝海电池，同时支持120W超快闪充，是iQOO史上最强闪充续航组合。iQOO 13通过采用第三代硅负极材料，提高电池的能量密度，让电池在更小的体积下，储存更多电能。iQOO 13赛道版的机身厚度仅为7.99mm，比前代产品iQOO 12机身薄的同时电池容量还多出1150mAh，实现了大容量电池与超薄机身的完美结合。

iQOO 13不仅拥有超大容量电池，更具备120W超快闪充，让手机快至30分钟，就能从1%充至100%，充电速度快到逆天。iQOO 13的超快闪充功能是基于激光蚀刻技术，在电池的负极表面，蚀刻出上干条微小凹槽，有效地增加了电池的接触面积，从而提升传输效率，进一步缩短了充电时间，并增强了电池的耐用性。

此外，为了解决手机快充兼容性问题，iQOO 13支持包括44W UFCS和100W PPS在内的多种快充协议，快充体验强到逆天。其配备的闪充套装还支持100W PD输出，可兼容大多数PC、平板和游戏机，一个充电器即可满足多种设备需求。

iQOO 13还引入了低温直驱供电技术，这一技术可以在手机边充电边使用时，让充电器直接对主板供电，显著降低发热量，保护电池寿命的同时，也保证了游戏和其他高性能应用的流畅运行，帮助iQOO 13率先迈入「无限稳帧」时代。

iQOO 13 在闪充续航体验方面真正做到了“既要又要全都要”，让用户无需在大电池、超快充、更轻薄之间做出取舍。iQOO通过不断的技术创新，为用户提供了前所未有的智能手机使用体验。iQOO 13搭载骁龙8至尊版移动平台、自研电竞芯片Q2、京东方2K Q10珠峰屏，更有等效6150mAh蓝海电池+120W超快闪充的加持，我们期待10月30日16:00新品发布会中iQOO 13的更多精彩表现。