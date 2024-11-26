时尚直屏之选，Reno13系列新配色引领潮流新风尚

OPPO的Reno系列，向来以潮流的外观设计吸引一波又一波的用户，手机外观一直是影响大量女性消费者换机的一大重要的参考因素，毕竟时尚吸睛的第一印象是吸引用户拿在手上体验重要的重要取决因素之一，OPPO Reno13系列的外观设计相信一定给不少人留下了深刻的印象，尤其是“蝴蝶紫”配色，将设计灵感通过精巧的工艺嵌入，将蝴蝶翅膀的光影流动注入得栩栩如生。

上手体验过Reno13系列的用户一定会震惊其精致的后盖制成工艺和小屏带来的尽在掌握的舒适的手感。如果说上一代OPPO Reno12的千禧设计是属于年轻人极具代表性的潮流酷炫风格，那么这一次OPPO Reno13的“甜酷风”的代表。OPPO Reno13在外观设计上延续了Reno系列的经典设计，并在此基础上进行了今年时尚潮流的创新。OPPO Reno13主打配色蝶蝶紫是采用了今年潮流趋势――蝴蝶作为主要的设计元素，并且在蝴蝶翅膀中用极为精细的微堀光栅排列实现了翅膀的光影流动，变换手机角度时翅膀仿佛注入了生命力，年轻群体用户向往的自由在这一刻具象化了。

OPPO Reno13在保持轻薄设计的同时也兼顾了手感。全系后盖采用的是与iPhone同款的一体化冷雕玻璃工艺，这种工艺的优点是将整块玻璃一体冷雕塑形而成，无缝设计可以更好地防水防尘;铝合金金属中框带来舒适手感的同时更抗跌落。

薄至7.24mm和轻至181g的机身为6.59英寸的1.5K超高清小直屏带来浑然一体的自然手感，极致的点胶宽度控制搭配极致的屏组黑边设计，实现了Reno13极致窄边的显示效果;支持最高120Hz的刷新率，还具备1200nit的全屏最高亮度，即使在强光下也能清晰显示。同时，3840Hz的护眼调光和10.7亿色的显示让Reno13的屏幕更加护眼且色彩丰富，无论是观看视频、浏览图片还是进行文字编辑都能享受到出色的视觉体验。

如果你恰好有换机需求，OPPO Reno13系列凭借出色的外观设计和握持手感一定能够给你带来绝佳的体验。如果你问我最合适的外观配色的话，今年的Reno13的全新配色蝴蝶紫一定值得考虑，其设计灵感和精巧的制成工艺相信一定值得考虑。