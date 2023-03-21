余承东爆料，华为Mate X3可能比直屏手机还要轻薄，令网友无比期待

【天极网手机频道】回顾华为目前已经发布的折叠手机，Mate Xs、Mate X2、P50 Pocket等六款机型，从材料、结构、生态等方面解决了当下折叠屏的诸多痛点，而即将登场的华为Mate X3无疑代表的是，华为在折叠屏领域探索的最新成果，那该款新品又将带来哪些惊喜呢？

昨日有多家媒体报道称，余承东在接受 @小白测评 的访谈时表示，华为 Mate X3的机身厚度及重量已经做到了接近直板机的程度，并针对屏幕、转轴做了优化。

由采访视频可以看到，华为Mate X3在展开后的厚度几乎和亚克力板一样，轻薄程度让@小白评测 感到十分意外，要知道该博主是经常与各种产品打交道的专业人士，连他都感到意外的话，那足以证明Mate X3在轻薄度方面确实做得十分优秀。

众所周知，华为折叠屏手机Mate Xs 2重量为255g，而市面上比较重的直板手机大约是240g左右，从余承东谈话来看，华为Mate X3的重量或低于250g，甚至低于240g，如果在如此轻薄的情况下还保证了其他功能，那该折叠屏在重量方面确实取得了质的飞跃。

一直以来，不少人被折叠屏厚重的机身所劝退，近两年手机厂商都在努力让折叠屏产品变得轻薄，目的就是使其拥有直板机便携、好握持的特点。根据爆料，华为Mate X3不仅做到了轻薄，还提高了产品的可靠性和耐跌落性能，这样来看升级力度着实不小。

由官方发布的华为Mate X3立于陨石块场景中的海报来推测，华为Mate X3将拥有无惧碎石击打的强大耐久性，无独有偶，近期被曝出的华为新专利也再次证实，华为Mate X3在可靠性方面也将迎来重大突破。该专利显示，华为提供了一种新显示装置及其制作方法，种显示装置包括阵列基板和盖板，其中盖板由两层构成，第一层由高模量材料形成，第二层由改性吸能抗冲材料形成，以提高盖板的抗冲击性能、耐刮擦性能和弯折性能。

除此之外，华为终端BG CEO余承东还在微博提到华为Mate X3还在“向上捅破天”技术上做了重大升级。不出意外，华为Mate X3将搭载全新北斗卫星通信系统，有望支持卫星消息双向收发，从单向短报文升级至双向短报文功能。北斗卫星通信功能将为用户带来永不断联的通信体验，不论是身处荒漠戈壁还是深山大海，都能通过华为手机畅连APP向外界发送信息，为我们的安全保驾护航。

总体而言，此次华为Mate X3拥有诸多吸人眼球的亮点和卖点，不仅拥有惊人惊艳的轻薄外观，可靠性和耐跌落性能再进阶，同时还有全新北斗卫星通信系统加持。根据相关报告显示，华为折叠屏手机在国内市场已连续三年拥有超过50%的市场份额，而即将发布的华为Mate X3则将进一步诠释折叠屏引领者的标签，继续巩固华为在该市场的引领者地位，让我们一起期待它的到来吧!