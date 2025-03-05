开售即卖爆，华为Mate 70 Pro 优享版凭何成为高端市场热门之选？

【天极网手机频道】尽管高端手机市场竞争激烈，但华为Mate系列凭借卓越的创新能力和深厚的技术积累，始终稳居高端市场前列。3月5日，华为Mate 70 Pro 优享版正式开售，空前火爆的热销盛况，再次证明了华为在高端手机市场的强大号召力。据悉，该机一经发售便引发了市场的热烈反响，不仅线上多个版本十分热销，线下门店也迎来了消费者的选购热潮。

那么，华为Mate 70 Pro 优享版为何能在竞争日益激烈的高端市场中脱颖而出呢？在我看来，主要得益于以下两点。首先，华为Mate 70系列凭借卓越的产品力和创新技术，积累了极高的市场口碑，即便上市已有三个月，依然呈现“供不应求”的火爆态势。在此背景下，华为Mate 70 Pro 优享版作为该系列的新成员，以6199元的起售价上市，较华为Mate 70 Pro直降300元，让消费者能以更实惠的价格享受到最新旗舰黑科技，有效避免了缺货的烦恼，为新品热销奠定了坚实基础。

其次，华为Mate 70 Pro 优享版在“减价”的前提下，并未在产品配置和体验上做妥协，同样继承了华为Mate 70 Pro的多项创新功能，使其在高端旗舰手机市场上更具竞争优势。具体来讲，华为Mate 70 Pro 优享版采用超可靠玄武架构，拥有超耐摔第二代昆仑玻璃和超耐用锦纤材质，能够无惧日常使用中的“小磕小碰”。

在AI技术席卷全球的当下，华为Mate 70 Pro 优享版还通过软硬端云协同的技术底座，为用户带来了更有趣、更高效、更安心的智慧体验。例如AI运动轨迹功能，让用户可以轻松记录跑步、跳舞、跨步上篮等动态瞬间。AI主角时刻通过背景长曝光技术突出人物主体，让影像记录更加生动有趣。AI隔空传送、AI通话摘要和AI智控键的加入，则大大提升了用户的操作便捷性和工作效率。

除了AI黑科技，华为Mate 70 Pro 优享版在影像拍摄方面也进行了全面升级。硬件层面，得益于搭载150万多光谱通道红枫原色摄像头，该机能够精准捕捉全局色彩信息，实现更真实、更细腻的色彩还原。同时，该机还配备了5000万超聚光主摄+F2.1大光圈超聚光微距长焦镜头，使得夜景成像更纯净、微距细节更丰富。软件层面，华为Mate 70 Pro 优享版通过AI电影质感引擎、AI视频降噪、AI实时HDR等先进影像算法，使得视频录制效果得到了巨大提升，对于热衷于记录生活和分享视频内容的用户来说，是一大福音。

通信技术一直是华为的强项，华为Mate 70 Pro 优享版采用第二代灵犀通信技术，进一步提升信号稳定性的同时，也让网速“快得飞起”。再加上该机还支持北斗卫星消息功能，即使在无地面网络信号的地区，用户也能通过卫星发送和接收消息，确保随时随地与外界畅通联络。另外，依托于华为全新方舟图形引擎的能力，配合全新升级的灵犀通信技术，华为Mate 70 Pro 优享版还能为用户解锁更加出色的游戏体验。例如在《王者荣耀》《和平精英》等主流游戏中，可分别实现120帧与90帧的流畅运行，日常使用也和pro差异不大，性能很好，价格还更加优惠。

值得一提的是，华为Mate 70 Pro 优享版的推出，不仅在销量上取得了优异成绩，还在用户口碑方面赢得了广泛好评。据京东等电商平台的数据显示，华为Mate 70 Pro 优享版的销量持续攀升，用户普遍表示其在性能、影像、通信等方面超乎预期。

此外，各权威数据统计机构的数据也证明了华为Mate 70系列的市场认可度。据BCI数据显示，2024年1月-12月，华为以18.3%的销量占比，在国内排名第一;Counterpoint数据显示，2024年第四季度，华为市场份额18.1%，排名第一，同比增长15.5%;IDC数据显示，2024年全年，华为市场份额16.6%，位居第二，同比增长50.1%。

回顾华为Mate系列的发展历程，华为始终致力于为消费者带来卓越的创新科技和极致的使用体验，牢牢占据高端手机市场的领先地位。如今，华为Mate 70系列的持续热销，再次验证了这一点。特别是全新上市的华为Mate 70 Pro 优享版，其在继承华为Mate 70 Pro各项优势的同时，还带来了更优惠的定价，在各平台的小尾巴优享版也与Pro保持一致让消费者可以即刻入手优先享受，在各平台的小尾巴优享版也与Pro保持一致，有望助力华为Mate 70系列在市场销量上再创新高。

值得注意的是，此前已购买HUAWEI Care+(两年期)并获得过保值焕新权益的Mate 60系列用户，可使用权益通过我的华为App、华为商城保值焕新履约通道申请购买Mate 70 Pro 优享版。另外，现在前往线下门店购买华为Mate 70，部分型号可享15%国补折扣，立减500元，国补后到手价仅4999元起。