618大促值得入手新机一览，快提前加入购物车

【天极网手机频道】一年一度618年中大促已经开始，相信大多数消费者的购物车里有数不清的商品。当然这些商品中不乏有各类电子产品，例如手机。手机作为大家必不可少的智能设备，很多时候大家都会趁着大型的电商节进行换购。正巧近期不少厂商都发布了自家最新产品，接下来不妨一起看看有哪些值得购的好产品。

OPPO Reno10 Pro+

5月24日OPPO正式发布 Reno 十代里程碑之作 Reno10 系列新品，带来了超光影潜望长焦、超光影图像引擎和动态光影屏等多技术，在影像、屏幕和轻薄手感上都有全面提升。

首先在外观上，一如既往的以自己的美学设计打造出“视界之窗”，外圆内方中含有超光影潜望长焦镜头，形似方形取景框，呈现极简几何风格艺术。与以往不同，Reno10 系列在金色上再次创新，带来更加优雅的灿烂金，通过全新的金缕流纱工艺，带来了精密的纹理和如丝绸般细腻的触感。

影像上，Reno10 系列延续 Find X6 系列的影像理念，带来人像摄影的全面升级，其中Reno10 Pro+ 是Reno 系列十代以来首个采用大底潜望长焦的机型――强大的超光影潜望长焦采用旗舰级的 1/2 英寸超大感光元件，6400 万超高像素，f/2.5 超大光圈，以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合，打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力。而OPPO Reno10标准版和 OPPO Reno10 Pro 版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头。全系还完整继承了在 OPPO Find X6 系列上首发的超光影图像引擎，可以计算出人物主体、光线、环境真实的光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，告别传统人像拍摄粗暴地把暗拍亮，造成假白、假亮、假面的失真效果。

性能配置上，OPPO Reno10 系列搭载骁龙 8+ 旗舰芯片平台，满血版 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存，并拥有全新升级的 ColorOS 超算平台和航天级超导石墨散热系统，带来旗舰级性能体验。Reno10 Pro 和 Reno10 Pro+ 还支持长寿版 100W 超级闪充，27分钟可充至 100%，搭配 SUPERVOOC S 电源管理芯片，将放电效率提升至99.5%，实现更快充电、更久续航、以及全面提升的充电体验。

目前OPPO Reno10 系列已开启预售通道，售价2499元起，于6月1日线上线下全渠道同步开售。

vivo Y78

除了主流机型，千元机也很值得入手。全新发布的vivo Y78不仅传承了Y系列一贯的均衡性，在屏幕、影像、性能续航上均做了不错的升级，自上市以来凭借简约优雅的设计以及不错的性价比在线上线下收获了不少人气。

vivo Y78提供“凤羽金”、“玉瓷青”、“皓夜黑”三款颜色可选。其中“凤羽金”通过纳米级光刻工艺，带来了糅合冷暖幻变的多彩粉金色，再配合磨砂质感的直边中框，让vivo Y78更显优雅观感，7.98mm厚度与190g的重量完美搭配，使得握持手感细腻，舒适程度达到满分。正面则是配备了一块刷新率达到120Hz的护眼原色屏，不仅能呈现更流畅、更细腻的画面，还能有效减少眼部疲劳。

影像上，vivo Y78配备了5000万超清主摄像头，还通过多帧降噪算法和一系列的软件优化组合，有效处理夜景中的噪点问题，使照片呈现出相对清晰和稳定的效果。同时，vivo Y78还带来人像处理和光斑人像虚化算法，一键拍出富有艺术感的背景虚化和光斑人像;五重超质感美颜还能让你在人像拍摄时，使肌肤平滑细腻，获得更加自信、精致的出镜效果。

性能配置上，vivo Y78搭载台积电6nm天玑7020芯片，结合最高12GB+256GB大内存、内存融合3.0技术，让操作体验更加流畅;而且在轻薄机身下还内置了5000mAh+44W闪充组合，不管是充电还是续航都给你带来妥妥安全感。

目前vivo Y78正在线上线下持续热售，618大促更有福利活动加持，更多优惠详情可前往vivo官方商城进行了解与购买。

今夏有众多新品上市，如果想趁着618大促入手新机的话就千万别错过这些好产品，更多的优惠详情可前往官方商城进行了解，赶快上车吧。