AI赋能，OPPO Reno12系列助你学习面试两不误

【天极网手机频道】全新OPPO Reno12系列正式发布，不仅凭借出色的硬件配置和独特设计吸引了众多目光，更以其强大的AI功能为用户在学习与面试两大场景中提供了前所未有的便利与帮助。

在ColorOS 14.1系统的加持下，OPPO Reno12 Pro在AI方面的功能也表现得相当出色。ColorOS 14.1引入了诸多创新的AI功能，如AI消除、AI闭眼修复、AI通话摘要、AI录音摘要、AI文档扫描以及全新的小布助手中的小布英语老师、小布面试官等，这些功能不仅极大地提升了用户的使用体验，还为用户带来了更加智能化的服务。

AI文档扫描功能凭借其高精度识别和快速处理的能力，为用户提供了极致的文档处理体验。无论是合同、报告还是会议记录，只需轻轻一扫，文档内容便能被迅速、准确地识别和提取出来。只需打开相机划到“更多”，找到并选择文档扫描模式或是还原试卷，对准文档进行拍摄即可。系统将自动进行识别和提取，用户只需等待片刻便能得到清晰的扫描结果，并看保存为doc、pdf、ppt、excel等多种文档格式，还可以一键复制粘贴，方便用户进行存储和分享;还原试卷模式将会将试卷上的手写字去除，还原干净整洁的试卷。同时，用户还可以对扫描结果进行编辑和修改，满足用户需求的同时还为用户提供了全新的无纸化学习体验。

OPPO Reno12系列内置的小布英语老师功能，以其高度模拟真人教学的方式，为用户提供了一个随时随地的英语口语学习平台。这一功能通过先进的AI技术，能够智能识别用户的发音并给出即时反馈，帮助用户纠正发音错误，提高口语水平。同时，小布英语老师还提供了词汇问答、翻译以及英文写作辅导等多项功能，让用户在学习英语的道路上更加轻松自如。

在日常使用中，用户只需轻轻一点，即可启动小布英语老师。无论是查询生词、翻译句子，还是进行口语练习，小布英语老师都能快速响应，为用户提供准确、便捷的服务。对于家中有学生的用户来说，这一功能无疑是一个极好的学习辅助工具，能够有效提升孩子的英语学习效果。

除了在学习上提供帮助外，OPPO Reno12系列还针对即将步入职场的年轻人推出了小布面试官功能。这一功能通过模拟真实面试场景，内置了多种问题类型，用户可以根据自己的需求选择适合的练习模式。在模拟面试过程中，小布面试官会根据用户的回答给出即时反馈和建议，帮助用户发现自己的不足之处并加以改进。通过不断的模拟练习，用户能够逐渐掌握面试技巧，提前熟悉面试流程和问题，提高应对能力，增强自信心。

除了以上功能外，OPPO Reno12系列还提供了智能侧边栏这一实用工具。用户可以在设置界面中开启这一功能，然后在屏幕侧边滑动出侧边栏。在侧边栏中，用户可以快速访问常用的应用程序、设置项以及自定义快捷按钮等。这一功能的加入让用户的操作更加便捷高效，提高了手机的整体使用体验。

OPPO Reno12系列以其强大的AI功能和出色的硬件配置为用户带来了全新的使用体验。无论是在学习、面试还是日常生活中，OPPO Reno12系列都能为用户提供有力的支持。相信随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，OPPO将继续致力于为用户打造更加智能、便捷的产品。