vivo S17e明日开售：6400万柔光人像+轻薄微曲设计，仅2099元起

【天极网手机频道】5月19日，vivo S17e在vivo官网、京东、天猫火热预售中，将于5月20日10点正式开售，2099元起。vivo S17e定格夏日浪漫，以全新配色「流沙金」还原日落余晖下的黄金海滩;后置原彩柔光环+OIS光学防抖，照亮黑暗中精彩人像;国内首发天玑7200搭配「内存融合+8G」技术，日常使用流畅好用。

在新机开启预售之际，vivo官方也为购机用户带来多重好礼。购买vivo S17e可享花呗12期免息，碎屏保买一年送一年，限时晒单返现50元红包等好礼。

定格夏日诗意和浪漫 还原日落下的鎏金溢彩

轻盈手感和时尚配色是S一贯的追求。vivo S17e推出「流沙金」、「晴波蓝」、「星夜黑」三款配色。其中，流沙金将闪耀在日落余晖中的无限诗意与浪漫定格于手机之上，让落日流沙的美景常伴左右。

为了更好地还原沙滩上闪烁的金色光影，vivo S17e在星眸钻闪和流沙纹之间施加了一层白色遮盖。既能使钻闪透出清亮的光泽，也能让其他色彩在白色背景下展现出更丰富的色彩，呈现出细腻光点交织的绮丽质感，就像每一颗金沙都绽放着迷人的光芒。

此外，vivo S17e还与夏日氛围碰撞，结合萤石AG工艺带来「晴波蓝」配色，将晴空下的粼粼海面定格于机身之上，犹如层层浪花在海风的吹拂下舞出生命力;明耀的萤石还幻化成夏夜星河，带来「星夜黑」配色，如在一片薄纱轻拢的天幕，点缀着如萤火般闪烁的星光。

与此同时，vivo S17e还将厚度控制在7.4mm，3D微曲屏流线型曲线和超窄边框的柔和过渡，搭配全新水镜云窗，不仅拥有优雅观感，同时也提供了更加舒适自然的握持感。无论是单手操作还是长时间使用，都能够完美地融入手掌之中，握感轻巧、舒适。

6400万柔光人像标配OIS光学防抖 照亮超清人像

摄影是光的艺术，夜晚光线不足或光线杂乱都给人像拍摄带来巨大挑战。为此，vivo S17e后置全新原彩柔光环，亮度提升60%，照亮超清细节。专为人像拍摄定制的柔光环能够提供柔和而不刺眼的光线，有效避免了油光反射问题，并具备美肤遮瑕的功能。

柔和、自然的补光效果，让人物肤色更加真实细腻，无论是在日间还是夜晚，vivo S17e都能通过精确的补光控制，细致呈现每一个人物的轮廓和细节，让人像照片更加生动鲜活。超感人像算法加持，使人像更有神采，大光圈虚化使背景光源形成美妙光斑，画面更有氛围感。

此外，vivo S17e不仅配备OIS光学防抖功能，能够消除抖动，减少模糊或失焦的情况，还采用了三星GW3传感器作为主摄像头，总像素比上一代增加了28%，能够直接输出6400万超清细节。

大面积感光元件和超级夜景5.0技术结合，vivo S17e能够适应各种复杂的夜景环境，清晰地捕捉精彩夜色。经过专业的色彩调校，它能够还原深邃的星空蓝，使照片展现出真实的记忆色彩。

纤薄与实力兼得 国内首发天玑7200均衡流畅

在性能方面，vivo S17e率先搭载了新一代台积电4nm制程工艺的天玑7200处理器。该制程工艺在性能和功耗之间取得了良好的平衡，加上vivo的深度调校，vivo S17e在日常使用中能够保持出色的稳定性和流畅性，为你提供卓越的使用体验。

此外，vivo S17e还提供了最高12GB+256GB的存储组合，并采用了「内存融合+8G」技术。搭配6.78英寸的超感曲面屏，以及4600mAh的大电池+66W的远航闪充组合，长时间畅玩游戏而无需担心电量不足。

目前，距离vivo S17e正式发售仅剩一天，有三款配色、三款容量版本可选。vivo S17e 8GB+128GB版本，2099元;8GB+256GB版本，2299元;12GB+256GB版本，2499元。