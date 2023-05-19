兼顾轻薄手感与大底长焦，OPPO Reno10系列打造超薄潜望模组

【天极网手机频道】5月19日，OPPO官方带来最新爆料：OPPO Reno10 Pro+的重量仅为194g，难得地兼顾了轻薄手感与大底潜望长焦。官方表示，OPPO Reno10 系列这一次既是人像旗舰，又是轻薄标杆。

行业内搭载潜望长焦的手机，往往难以做到轻薄

据天极网了解，“潜望不轻薄，轻薄没潜望”几乎是手机行业的共识，目前市面上带潜望长焦的手机其厚度均不薄。而OPPO 认为，轻薄手感不应该为了性能而妥协，强大的影像也可以不那么沉重。因此，OPPO Reno10 系列再次探索行业无人区，通过模组小型化，打造超薄潜望模组，节省12%的镜头模组空间，让 Reno 的轻薄基因得以延续。

OPPO Reno10 系列打破轻薄与潜望长焦不可兼得的行业难题

值得注意的是，通过高效空间堆叠，OPPO Reno10 系列还将等效4700mAh的大电池放入了极致轻薄的机身。同时，得益于 SUPERVOOC S 电源管理芯片，节省45%快充器件面积，从而支持100W超级闪充。不到200g的机身，同时支持潜望长焦、百瓦闪充和大电池，OPPO Reno10 系列实现了不妥协的轻薄。

OPPO Reno10 系列极致轻薄背后的黑科技

更多 OPPO Reno10 系列新品信息，敬请期待5月24日14：30的新品发布会，届时可前往 OPPO 官网进行观看。