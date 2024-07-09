真我GT6正式发布：四大Ultra级配置打造梦想旗舰，起售价仅2799元

【天极网手机频道】7月9日，真我正式推出性能梦想机真我GT6。这一次，真我GT6首次实现Ultra级性能、Ultra级直屏、Ultra级续航、Ultra级质感四大梦想配置，打造用户心目中的性能梦想机。真我GT6定价2799元起，再次用强悍实力定义性能旗舰质价比之王。

发布会上，真我副总裁、中国区总裁徐起公布真我全球销量成绩：24年上半年，真我全球出货量稳步增长，一季度同比涨幅达33%。其中欧洲一季度出货量同比增长59%，成为销量TOP4的品牌。在国内市场，真我实现中高端突破，618期间3k以上价位段销量同比增长889%，3k-4k价位段月度份额超过7%。凭借出色的产品和市场表现，真我还入围了福布斯中国颁布的创新品牌TOP20，并蝉联了BrandZ中国全球化品牌50强，位列第21位。此外，徐起表示，真我GT6，是真我对用户期待的回应，集成了年轻人的梦想和愿望，旨在成为一款满足他们所有热爱和期待的"性能梦想机"。真我将持续不断地为年轻人带来强大酷炫的产品，为用户带来更优质的产品体验，坚持做更懂年轻人的科技品牌，持续推动行业创新。

四大Ultra级配置，打造性能梦想机

为给用户带来Ultra级的梦想性能，真我GT6搭载目前高通最强芯片――第三代骁龙8处理器。此外，真我GT6首发自研芯片级性能解决方案――GT性能引擎。深入芯片底层调度，打造超高能效性能体验。与行业顶级旗舰机型相比，真我GT6全场景启动流畅性平均提升25%。

重负载游戏场景下，GT性能引擎凭借AI自适应调频技术，实现高帧稳帧，持久输出。5小时游戏实测中，真我GT6平均帧率119.7FPS，平均功耗仅964.9mA。此外，GT性能引擎深入芯片底层调动性能，突破原生画质和帧率限制，带来多款游戏至高120帧，以及1.5K原神的芯片级超帧超画游戏体验。

为满足性能用户的旗舰直屏梦想，真我GT6全新打造Ultra级直屏――6000nit电竞无双直屏。该屏幕搭载全新的京东方S1+柔性屏，升级多项屏幕体验核心指标。与此同时，真我GT6三大亮度更是达到了行业亮度第一梯队，峰值亮度6000nit、全局激发亮度1600nit、手动最高亮度1000nit。

此外，真我GT6采用旗舰级8T LTPO技术，能实现1-120Hz无级自适应变帧，功耗至高降低20%，屏幕滑动体验更流畅。

在用户最为关心的护眼上，真我GT6搭载绿野AI护眼技术，可根据用户疲劳状态调整护眼策略，让护眼做到更智能，更懂用户。真我GT6还支持全亮度护眼调光、环境感知护眼等多项功能，实现全场景护眼体验。

为保障用户耐用体验，真我GT6搭载全新自研的晶铠玻璃，大幅提升屏幕抗跌落性、抗划伤性。并且，真我GT6支持湿手触控，充分保障用户湿手场景下的触控体验。

为打造Ultra级续航表现，真我携手全球电芯制造业引领者宁德新能源，打造全新聚能电池，首发5800mAh硅碳负极电池+120W光速秒充续航组合，是行业首款实现超百瓦闪充的硅碳负极电池。

凭借全新一代硅碳负极技术，聚能电池含硅量达到6%，相比5000mAh电池，厚度减少9%，电池容量增大16%。5800mAh聚能电池搭配8T LTPO超低功耗屏，以及SUPERVOOC S电源管理芯片两项续航黑科技，续航体验等效约6150mAh，满电妥妥用两天。

闪充是真我最鲜明的标签。全新聚能电池以三项核心技术突破硅碳负极的闪充瓶颈，实现120W光速秒充，也是硅碳负极电池最高闪充功率。仅需12分钟，真我GT6即可充到50%。

为保障用户的长久使用，聚能电池搭载真我自研硅碳负极长寿算法，用户4年使用依旧能保持80%的电池健康度，保障4年用机无忧。

质感设计方面，真我GT6延续了对科技美学的极致探索，带来真我GT6月球探索版。全新的“月之暗面”设计采用浮光月影微雕工艺，在手机上完美雕刻出月球表面独特的纹理，在不同光影角度下呈现出不同的月影变化。此外，真我GT6从太空探索美学获取灵感，带来光年白和风暴紫两款配色。

真我GT6配备全新航天铝金属中框，配合微弧四曲面后盖玻璃自然过渡，横握竖握都能贴合掌心。并且整机实现50：50的黄金配重比例，握持手感轻盈，实现了科技与美学的完美平衡。

骁龙最强芯，搭配真我自研的GT性能引擎，释放强劲性能。联合宁德时代首发的聚能电池，实现长续航与闪充并存的领先体验，同时还带来行业顶级的梦想直屏。在极易被性能旗舰忽略的质感设计上，真我GT6用全新月之暗面设计和全新航天铝金属中框，带来视觉、手感双惊喜的梦想质感，真我GT6性能梦想机，以四大Ultra级配置，全面满足性能用户的四大梦想。

多重独家游戏体验，打造最强游戏神机

基于对游戏用户的深度理解，真我GT6从高频场景入手提升用户游戏体验，带来新一代游戏神机。

真我GT6带来行业首款电竞黑科技――AI大神辅助。AI大神辅助将实时分析游戏对局进展，为玩家提供对线技巧、胜率预测、风险提醒、策略引导等四大辅助。此外，真我GT6还邀请电竞冠军教练吕成林联调AI大神辅助，为玩家提供教练级的游戏指导。

为打造散热更快、不烫手的游戏神机，真我GT6首发全局冰芯散热系统。采用全新的万级散热双VC，总面积高达11472mm²，散热覆盖面积突破6000mm²。同时，全新升级2K超临界超导热石墨，配合AI全局温控技术，有效提升导热能力、循环散热速度，持续护航极致性能输出。

并且，真我GT6配备低温感航天铝中框，全面优化机身内部导热路线，温升至高可下降2度，游戏握持手感更舒适。在5小时游戏中，真我GT6最高温度仅43.1℃。而在30度的高温下游戏1小时，真我GT6仍能实现119.4帧的稳定表现。

为提升玩家游戏沉浸感，真我GT6带来全域自由振感。玩家可以自由设置振动交互按钮，提供三大交互方式，多达18种自定义振感。该功能支持所有游戏，真正做到将振感自由还给玩家。此外，真我GT6还搭载妙感触控引擎，能够精准识别游戏操控区域并提供定制触控算法。目前已支持《王者荣耀》和《和平精英》，同时真我GT6也是首批支持《和平精英》120帧模式的手机。

首发两大独家黑科技，旗舰体验再越级

真我GT6首发苍穹通信系统，挑战行业最强信号。苍穹通信系统包括20天线组合、360°环绕天线，充分覆盖核心信号频段，并且升级最新5.5G超高速网络，网速效果提升显著，无论是万人演唱会，还是地铁、停车场、电梯等弱信号场景都能从容应对。

真我GT6还搭载全新双子星电竞天线，通过在机身双侧部署高强度电竞天线，让玩家无论左右横握都有出色的游戏信号。在三大5G核心频段中，真我GT6游戏场景的信号表现均向行业信号标杆产品看齐。

此外，真我GT6更是重磅首发旗下NEXT AI最新研究成果――AI传送门。通过AI意图识别技术，AI传送门能精准识别用户跨APP场景，提高使用效率。例如，用户微信中长按地址文字拖至手机侧边，即可开启AI传送门，再松手就能直接打开导航软件，在以图搜物、地图导航、图片分享等多种APP跳转场景中，AI传送门都能一键直达，效率大幅提升，彻底颠覆用户的人机交互习惯。

同时，真我GT6还提供AI小布助手、AI通话摘要、AI文章摘要、AIGC消除、AI手势操控等多项AI功能，为年轻人带来更全面的AI体验。

影像方面，真我GT6搭载索尼5000万像素旗舰主摄，搭载SuperOIS超级光学防抖，升级旗舰同款影像算法，让影像体验大幅提升。系统方面，真我GT6出厂搭载realme UI 5.0，全面革新系统动效，动画效果更丝滑流畅。此外，智能红外遥控、双频GPS定位、息屏指纹解锁、IP65防尘防水溅等旗舰功能体验也都全部拉满。

新机四年耐用体验，真我服务售后再升级

真我GT6目标为用户打造一部用四年的耐用体验。为此，真我GT6通过48个月抗老化测试，四年流畅如新;全新聚能电池，电池4年耐用，首销用户更能获赠4年电池保。此外，真我GT6还承诺4年3个版本的更新计划，让真我GT6真正成为一部用四年的耐用神机。

不仅如此，真我GT6还将为首销用户赠送4年免费贴膜服务，以及为新机用户提供长达30天的只换不修服务，均超行业标准。

真我售后服务持续全面升级，目前已覆盖95%的地级市，共开设了400+服务门店。同时，真我还提供便捷寄修服务，含物流平均维修时长仅需3天，双向寄修服务均为免邮，让用户寄修手机更便捷省心。“真我服务”微信小程序已全新上线，欢迎用户搜索关注。

2799元起，7月15日10点全平台开售

旗舰性能，超越Ultra。性能梦想机真我GT6具体售价如下：

12GB+256GB版本，2799元;

16GB+256GB版本，3099元;

16GB+512GB版本，3399元;

16GB+1TB版本，3899元。

7月9日15:30，真我GT6将在京东开启限时尝鲜购，新机到手快人一步。7月15日10点全渠道正式开售。参与尝鲜购及首销的用户，将享受6期分期免息、4年电池保、至高800元以旧换新补贴、4年免费贴膜服务。GT系列老用户更是专享以旧换新额外补贴200元。

真我GT6凭借行业唯一四大梦想配置组合，不仅实现了年轻人的性能梦想和愿望，更是真我对“质价比”理念的又一次全新诠释，真我GT6也无疑将成为性能旗舰的新标杆，开启2024中国手机下半场，引领行业向前发展。