荣耀绿洲护眼屏开启全天护眼时代！荣耀100系列全面全能满分再进阶

【天极网手机频道】11月23日，荣耀发布全新一代数字系列手机――荣耀100系列。作为荣耀3周年锐意进取的诚意之作，荣耀100系列集新艺术美学设计、单反级写真相机、荣耀绿洲护眼屏、旗舰双芯、超强性能超高能效于一身，凭借创新科技和颠覆性设计为消费者带来“全维突破、满分升级”的品质之选，打造领先智能手机行业的科技美学新范式。

汲取高迪建筑灵感 引领时尚设计新风潮

荣耀数字系列一直代表着荣耀对先锋美学和艺术的表达和追求。荣耀从全球不同文化广泛吸取设计灵感，实现科技与艺术的结合。荣耀100系列开创崭新设计风格，凭借“新艺术美学”全新设计突破传统禁锢，以现代科技致敬新艺术运动，树立起新的美学里程碑。

西班牙最具国际影响力的建筑师高迪曾说：“艺术必须出自于大自然，因为大自然已为人们创造出最独特魅力的造型。”荣耀100 Pro以高迪代表建筑米拉之家为灵感创新打造“新艺术之镜”，镜头的中心对称天井之窗设计呈现有机主义的艺术美感，让理性几何与有机曲线完美融合。同时以钻石弧光般的自然艺术曲线演绎静中有动的视觉张力，在有序与无序之间探寻平衡，以崭新的设计风格诠释至臻美学新定义。荣耀100则将海上升明月的壮阔意境融入镜头设计，创新打造“新月之形”，荣耀从不追逐潮水涨落，愿以皎月姿态，照见科技美学的海阔天空。

荣耀100系列全新的莫奈紫、迷蝶蓝、月影白配色，皆从极具革新精神的印象派汲取灵感，以别具一格的色彩呈现追逐自然光色之美。其中，莫奈紫灵感源自印象派画家莫奈笔下《雾中的桥》的紫色天空，展现抽象而浪漫的美学气质;迷蝶蓝摹拟以美神维纳斯命名的蓝色闪蝶，双重质感再现蓝闪蝶的绮丽之色;月影白将优雅月相融入月球纹理，尽显“宛然若画”的东方意境。

此外，荣耀100系列背板采用了在奢侈品包袋和高定时装上使用的拼接设计，玻璃与藤格纹压印素皮的结合带来了“双重质感 一手掌握”的强烈对比感，精彩的解构效果不仅让手机质感倍增，也为行业上演了一场潮流灵动的美学盛宴。

写真人像引擎加持 再攀人像摄影新高峰

荣耀100系列搭载单反级写真相机，凭借硬件跃级与算法升维实现了全新迭代。荣耀100系列前后摄均拥有写真人像引擎，通过单反级光学效果、写真级立体面容和专业级人像光影拍出写真人像空气感。单反级光学效果能够使焦内外柔美虚化过渡，人像背景渐进虚化，层次自然;写真级立体面容带来更具原生感的自然肤质肤色，使人像五官的光影更为立体精致;专业级人像光影让画面明暗有度，光影之间更具大片质感。不仅如此，全新升维的写真人像引擎还实现了更加智能、丰富的美颜功能与真实、自然的美妆效果，为用户提供面部黄金比例调优、写真级肤色调优、4D自然立体美妆、自定义美妆配方等全新影像体验，让人像美得更自然、更自信。

硬件方面荣耀100系列同档领先，首发索尼IMX906大底传感器，支持像素4合1，支持OIS光学防抖+EIS双防抖，在夜景和运动场景下成片率提升14%。112°超广角微距镜头可自动推荐AI超广视角，微距对焦距离达2.5cm。荣耀100 Pro更配备50倍长焦光学防抖镜头，各种场景都能保证拍摄物的清晰呈现。前置方面，荣耀100 Pro首发索尼IMX816单反级写真镜头，支持AF自动对焦，最近对焦距离15cm，可视角度达90°，让用户自拍更随心，效果更清晰。

此外，荣耀100系列全面升级Vlog玩法与AI体验，针对Vlog带来视频、专属音乐快捷生成等应用，同时打造了智文配图、语义搜索以及精彩抓拍功能，让用户能够更加便捷、生动地记录并分享精彩生活，打造更为智慧的使用体验。

首发荣耀绿洲护眼屏 屏幕视觉与护眼能力再进阶

荣耀始终坚持以人为中心的技术创新，不断推动护眼技术的创新落地。此前荣耀护眼实验室在深圳坪山正式揭牌，进一步推动健康显示领域的研发创新。此番荣耀100系列带来“荣耀绿洲护眼屏”，达到全天护眼级别，成为首个通过德国莱茵TüV全局护眼3.0认证的手机品类产品。该屏幕还通过了德国莱茵TüV无频闪认证，实现零风险调光，带领行业迈入“全天护眼时代”。

IEEE Std1789-2015国际标准规定，当屏幕闪烁频率大于3125Hz时，频闪对人眼无风险。荣耀100 Pro以3840Hz超高频PWM调光技术为基础，集自然色彩显示、360°自适应调光、类自然光护眼技术、助眠显示技术等于一身。超高频PWM调光攻克了低频PWM调光易导致视觉疲劳的难题，相较于软件类DC调光拥有更好的低亮度显示效果，为用户带来均匀准确色彩和护眼体验的双重保障。

荣耀100系列还采用新一代流光四曲屏设计，打造极致的视觉等距和超动态臻彩显示。屏幕采用类钻排列，峰值亮度高达2600nit，对比度5000000:1，支持10.7亿色色彩显示，更高的像素清晰度让文字边缘更平滑，图片层次自然分明。此外，荣耀100系列针对视频进行了技术与算法上的全面升维，为专注视频娱乐与社交的用户呈上“臻彩”全场景高清HDR体验。

旗舰双芯软硬协同 释放超强性能

荣耀100系列迎来史诗级硬件性能升级，旗舰级处理器配合底层技术调优与超豪华散热解决方案，带来电竞级游戏性能表现。其中，荣耀100 Pro搭载旗舰级第二代骁龙8旗舰芯片，拥有GPU Turbo X游戏引擎和虚拟独显技术加持，能够高帧率稳定运行大型游戏，显著降低抖动、功耗以及发热。

荣耀100系列还配备了荣耀自研射频增强芯片HONOR C1，带来行业领先的通信能力，并支持LINK Turbo X四网协同。在智慧化MagicOS 7.2操作系统下，荣耀100系列不仅能提供安全、快捷的使用体验，更能让用户享受酣畅淋漓的游戏时光。

续航方面，荣耀100系列配备5000mAh高能量密度电池，采用三极耳单电芯技术，电池容量与能量密度均超越同级手机。荣耀100全系支持100W超级快充，为用户带来极佳充电体验。其中荣耀100 Pro支持热分置技术，能够边玩边充，还拥有66W无线超级快充，彻底为用户解决续航焦虑。

作为荣耀出海最早的产品系列，荣耀数字系列已经走到了全球67个国家的千万消费者手中。荣耀将持续把数字系列在内的高品质创新产品带到全球各地，让科技理想绽放在世界每一个角落。此番荣耀100系列集单反级影像体验、领先行业的护眼技术、全线拉满的硬件配置以及颠覆性的美学设计于一体，凭借满分实力成为荣耀3周年为用户呈上的一份满分答卷，在智能手机领域再次树立起创新科技的行业典范。

荣耀100售价为2499元(12GB+256GB版本); 2799元(16GB+256GB版本);2999元(16GB+512GB版本)。荣耀100Pro售价为3399元(12GB+256GB版本); 3699元(16GB+256GB版本);3999元(16GB+512GB版本);4399元(16GB+1TB版本)，将于11月23日21:00在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店及授权零售门店开启限量预售，12月1日10:08正式开售。

本次发布会上，还有荣耀手表4 紫色表带款、荣耀Earbuds X6真无线耳机、荣耀X50i+以及荣耀亲选 ongo智能摄像头京东小家版等产品发布上市。十天超长续航，esim独立通话一表双待的智能手表――荣耀手表4，加49元得原价99元精美紫色表带。荣耀Earbuds X6真无线耳机，纯净音质定制调音、40小时超长续航， 2023年12月1日正式开售，另线下门店购买荣耀100系列+99元即可获得一台荣耀Earbuds X6(售完为止)。一亿像素、轻薄高品质OLED颜值新机荣耀X50i+，12+256GB版本1599元，12+512GB版本1799元。荣耀亲选 ongo智能摄像头 京东小家版，2.5K细腻画质、双向实时通话、AI智慧侦测，建议零售价199元，首销2023年12月12日-15日期间，到手尊享价99元。