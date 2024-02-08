传音TECNO将参展MWC 2024：卷轴屏概念机再现身，还有机器狗和AR掌机...

【天极网手机频道】一年一度的世界移动通信大会(MWC)将在本月底正式开启，诸多手机厂商都将在本次展会上亮相，并且已经开始了预热。继去年首次参展MWC后，传音旗下的创新科技品牌TECNO也官宣会参加本次展会，将展出涵盖引领未来的四足仿生机器人、行业首创AR游戏掌机,影像创新科技、屏幕创新科技、凸显前沿设计理念的系列概念新材料、TECNO全品类智能手机及AIoT产品系列。

传音去年发布的PHANTOM Ultimate卷轴屏概念手机将会在MWC上再次亮相，该机配备6.5英寸屏幕，卷状扩展情况下，屏幕可扩展至约7.11英寸，而且厚度仅为9.9mm，比折叠屏手机要更加的薄。该手机背面还配备了一个小屏幕，可充当息屏显示。这款产品仍以概念产品的形式展示，目前尚不清楚它是否会上市。

首款四足仿生机器人Tecno Dynamic 1将现身本次展会，它具有强大的传感器和先进算法，并且应用了AI技术，能够直观地理解命令并执行逼真的动作。

它们还将展出Tecno Pocket Go，它是业界首款结合了AR眼镜和Windows掌机的游戏套装，能够给用用户带来更加沉浸式的AR游戏体验。

TECNO将在MWC 2024的第一天正式推出其最新的POVA 6 Pro 5G智能手机，支持杜比全景声，是一款专为超强续航和优化娱乐而打造的新设备。还将发布MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra笔记本，它会配备最新英特尔酷睿Ultra处理器，为用户提供出色的AI体验。