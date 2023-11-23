技术全面升档产品满分升级 荣耀100成荣耀三周年诚意之作

【天极网手机频道】11月23日，在武汉光谷，全新一代荣耀100系列正式发布。值此荣耀品牌三周年之际，荣耀100系列以全天护眼屏幕进阶、单反级写真相机、跃级芯片升级以及智慧系统体验实现全维突破，成为名副其实的满分诚意之作。一直以来，荣耀坚持以颠覆性思维探索科技创新的深层境界，不断为消费者创造日臻完美的产品体验。全新荣耀100系列深度挖掘硬件潜能，持续引领行业技术创新，以满分品质再塑档位天花板。

荣耀三周年满分诚意之作 颠覆性创新开启行业全新视野

荣耀三周年锐意进取，以创新科技和颠覆性设计为消费者和行业开启全新视野，用持续领先的产品体验赢得市场竞争。在每年占收入10%的高研发投入之下，荣耀国内外多个研发中心和超100个创新实验室联手打造荣耀绿洲护眼屏、荣耀青海湖电池、自研射频增强芯片等一众尖端科技。此次荣耀100系列延续数字系列“代代都强”的档位王者实力，实现产品力全面升档，以满分屏幕、满分影像、满分性能、满分智慧系统打造满分体验，再次卫冕档位之王。

依托雄厚技术沉淀与自主创新能力的加持，荣耀100系列带来全新的“荣耀绿洲护眼屏”，以3840Hz超高频PWM调光为代表，集自然色彩显示、360度自适应调光、类自然光护眼、助眠显示技术于一身，通过德国莱茵TüV全局护眼3.0认证与德国莱茵TüV无频闪认证，以大幅领先行业的屏幕护眼技术，为用户带来更加健康舒适的观看体验。

在争夺激烈的影像赛道，荣耀持续突破技术壁垒，此次迭代创新“单反级写真相机”，硬件上首发索尼IMX906大底传感器，软件上采用领先算法引擎，让人物成像从肤色质感、背景虚化，到发丝呈现都更具单反质感，上探移动人像摄影新高度。

性能体验方面，秉承荣耀深层调优，释放潜能的一贯思路，通过全面调优第二代骁龙8旗舰芯片与自研射频增强芯片HONOR C1组成旗舰双芯，搭配豪华散热、5000mAh超大电池、100W超级快充以及66W无线超级快充，带来超越同档的强大性能体验。

探索手机用眼健康极限 荣耀最强护眼屏领跑全新时代

当下消费者护眼意识大幅提升，对智能终端产品提出更高的护眼需求。荣耀将用户需求作为品牌发展的核心驱动力，关注不同用户群体的需求，打造温暖人心的智慧科技。在三周年到来之际，荣耀成立“荣耀绿洲护眼实验室”，以屏幕技术为底座，以人因体验为目标，致力打造人因化、专业化、标准化健康显示。此次荣耀100系列首发搭载“荣耀绿洲护眼屏”，以实际行动践行科技向善的品牌理念，再次树立屏幕护眼技术新标杆。

在过去三年的发展中，荣耀累计投入超10亿元用于护眼屏研发，获得了500多项显示相关专利。借助端到端系统性底层优化、跨学科功能设计的共生式创新，荣耀已成为健康显示的引领者，并不断开拓护眼新蓝海――荣耀50系列首发1920Hz高频调光、荣耀Magic4系列首发国产LTPO、荣耀Magic Vs首发VICO A+级类自然光护眼及助眠显示、荣耀Magic5系列首发2160Hz高频PWM调光、荣耀90系列首发3840Hz超高频PWM零风险调光、荣耀100系列首发“荣耀绿洲护眼屏”。而且自2021年以来，已经有12个手机品牌跟进由荣耀主导的高频PWM调光护眼技术路线。荣耀以创新引领行业共同进步，让更多消费者从科技普惠中受益。

时至今日，护眼显示已成为荣耀独特的品牌心智，更成为行业演进的重要方向。面向护眼未来，荣耀计划三年内再投入超过10亿研发费用，以荣耀绿洲护眼实验室为基石，联手北京同仁医院、上海市眼病防治中心、中国标准化研究院、德国莱茵、京东方、维信诺、天马微电子，以及国际TOP100高校等单位，在护眼标准与评价体系建设、眼健康和生物医学、先进屏幕技术以及科研学术单位共建四大领域，与合作方展开深化合作，加快推动屏幕护眼技术创新落地，持续引领健康显示迈向新纪元。

以人为本利万物 千帆竞渡育新生机

海纳百川，有容乃大。独立三年，荣耀在不断打破创新边界的同时，坚持以人为本提升科技创新的温度，不追求打造消费电子奢侈品，而是致力于将创新技术带给广大用户，用全维突破、满分升级的产品体验，厚积薄发、引领行业的自研技术，夯实领跑者地位。

市场数据是检验创新实力的重要标准。荣耀始终坚持以人为中心的极致产品主义，在“双轮驱动”理念推动下，荣耀以持续的高投入，加速新技术产出，用不断叠加的技术储备，将用户痛点转化为用户口碑。2023年，荣耀Magic系列、荣耀数字系列、荣耀X系列爆品不断。11月23日，荣耀全年第100万台折叠屏手机在荣耀智能制造产业园正式下线，其中近八成为荣耀Magic V2。这也标志着中国折叠智能手机完全进入了产品化阶段，实现工序减少、良率提升和规模化生产，从先锋跨入主流。荣耀以轻薄科技力驱动折叠屏主力机时代到来，推动国产高端手机走向全球，从中国荣耀走向世界荣耀。

用产品说话，向未来求索，作为荣耀三周年交出的“满分答卷”，荣耀100系列在屏幕、影像、性能、系统全方位带来满分体验，重塑档位天花板。面对新一轮激烈的市场竞争，注重长期主义、追求高质量发展的荣耀将继续秉持以用户真实体验为中心的价值观，直击多年来被行业忽略、乃至误导的用户真实痛点，以领先科技牵引行业发展，于千帆竞渡中昂首领航。