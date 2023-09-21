　　OPPO A2 Pro 67W超级快充+5000毫安时电池 解决续航焦虑

【天极网手机频道】小编认为在如今这个快节奏的社会中，一台真正好用的手机必须要做到充电迅速以及续航持久这两个要点。手机的快速充电可以在一些紧急时刻，帮助我们快速“回血”，而好的续航能力也会在一些无法充电的场景，帮助我们更好地处理生活和工作。今天小编给大家介绍的这款手机―OPPO A2 Pro就有着最高67W的超级快速充电以及5000毫安时超大电池。

详细来看，硬件配置上，OPPO A2 Pro为了保证用户能有良好的续航使用体验，采用了一块高端机才会搭载的5000毫安时大电池，并且最重要的是根据OPPO官网的数据这块电池是“四年耐用电池”，就算经过600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上，这是因为OPPO采用了电池仿生修复电解液技术，所以才能保持如此高效的电池寿命。最后，OPPO A2 Pro还搭载了OPPO自主研发的智能电池健康引擎，能够根据用户的使用习惯，合理的控制功耗和充电速度。

在实际测试环节，OPPO A2 Pro从百分之0的电量充到满电只需要花费42分钟。在一些应急场景下，OPPO A2 Pro10分钟最多可以充进百分之36的电量。可以说，这个充电速度在千元阶段价位的还是十分不错。

在实际的续航表现测试中，经过1小时视频观看、1小时音乐播放、1小时《王者荣耀》、1小时微信聊天后，OPPO A2 Pro的电量还可以保持在百分之63。目前，OPPO A2 Pro已经开启全款预售，起售价1799元。