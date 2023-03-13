索尼成主要供应商？iPhone 15 Pro系列或采用增强型LiDAR传感器！

【天极网手机频道】近期，知名分析师郭明Z以及巴克莱银行分析师都表示，iPhone 15 Pro将会采用增强型LiDAR传感器，大部分将由索尼提供。

苹果首次在2020年推出的iPhone 12 Pro系列中配备LiDAR传感器，能够测量光距并捕捉深度信息。一直以来，该硬件都是Pro系列独有，因此按照惯例，iPhone 15 Pro也将独占这一功能。而增强型的LiDAR扫描仪将有利于增强现实应用程序、夜间模式照片和相机自动对焦。

郭明Z在其社交媒体中写道：“Sony将取代Lumentum(设计)/稳懋(生产)成为iPhone 15 Pro与Pro Max独家ToF VCSEL供应商;Lumentum/稳懋在VCSEL市场将面临长期结构风险。

除此之外，苹果今年推出的iPhone 15 Pro将会配备索尼最新、最先进的图像传感器，除了能够带来更好的成像质量之外，还将拥有更高的动态范围，尤其是在强逆光环境下，这颗传感器可以呈现更好的人脸细节。

相比普通传感器，这颗索尼最新传感器几乎将每个像素的饱和度信号水平翻了一倍，能够捕捉更多光线，避免极端情况下的曝光不足问题。而今年的iPhone 14 Pro系列中，苹果也首次搭载4800万像素的传感器，不过默认会以四合一的1200万像素输出照片，但苹果也保留了全像素输出照片的选项。

这也意味着明年的iPhone 15 Pro将会在前代基础上获得更强的影像系统，凭借苹果在影像领域多年深耕的技术，iPhone 15 Pro的影像表现还是十分令人期待。除此之外，还有消息表明，明年iPhone 15全系都将标配灵动岛，这对于下一代iPhone用户来说，可谓是个不小的升级，毕竟iPhone 13 Pro上的高刷技术并没有下放到iPhone 14基础版中，不知道在iPhone 15基础版上能否看到这一技术。

iPhone 15系列全系还会有一个明显的变化，欧盟最近出台一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

另外iPhone 15 Pro系列还会将内存从6GB升级到8GB，同时为了安抚基础版的iPhone 15用户，苹果将会下放4800万像素镜头以及药丸屏设计。只有在充电接口上，才是iPhone 15全系都获得升级的地方。

供应商方面的信息透露，苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，还是有着不小的困难。

从目前已有信息来看，这次的iPhone 15 Pro系列将会再次与基础版拉开差距，而这次可以说是全方面的，无论是从影像、屏幕或是配置上。去年苹果iPhone 14系列由于基础版和Pro版差异过大，导致基础系列销量并不乐观，iPhone 15 Pro将继续贯彻这一差异性，那么可以预见的是，iPhone 15基础版又将面临严峻的销量考验。