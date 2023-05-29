OPPO Reno10用光影标准，重新定义一张好的人像作品

【天极网手机频道】摄影，是用光的艺术，而在人像摄影中，最不可忽视的，便是光影。倘若用光影的标准去定义一张人像图片，考验的是拍摄者对于拍摄角度、光影比例等方面的全面掌控，才能拍摄出一张光影人像图片。但是，在手机影像领域，强大精准的算法大幅降低了大众迈入摄影的门槛，使其有了拍摄光影人像的能力。

OPPO Find 系列的超光影图像引擎，如今在Reno10系列上也有了用武之地。它能够通过计算光影，真实地还原出光线赋予人像的自然美感，帮助用户轻松拍出光影人像大片。具体来说，Reno10 系列针对人像光影，提出了三大标准：光影自然、五官立体、表情生动。

光影自然，要求人景的亮度要符合逻辑，可以从人物面部看出光的来源和方向，而不是单纯地提亮人脸，让画面的光影混乱，无法看出光源来自哪里。五官立体，要求勾勒出五官轮廓的层次，同时呈现真实皮肤纹理，还原自然的肌肤质感。表情生动，要求勾勒出肌肉的轮廓和眼神的指向，呈现出更鲜活的表情，甚至可以看出人物的情绪。

从实拍的样张来看，人物光影变化，主要源于左后方的太阳光，右边则属于偏暗区域，这从人物脸部或黑色上衣的变化即可看出。而这种从高光到阴影明暗的对比，让五官轮廓更加分明，也让人脸的光影更为真实，氛围感十足。至于人物脸部的皮肤，不只有明和暗，也有极为微小的反射，眼神的指向、肌肉的轮廓、细微的表情等更是提升了这张人像照片的自然质感。

一张好的人像作品，不仅要做到主体醒目、皮肤自然通透、纹理细节真实、抠图精准等，还必须要还原正确的光影关系。因此，Reno10系列以“光影自然、五官立体、表情生动”三大光影标准，重新定义一张好的人像作品，帮助用户定格下更自然、更立体、更生动的人像大片。