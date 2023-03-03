2月安卓手机性能榜出炉，一加11蝉联旗舰机榜首

【天极网手机频道】刚刚到来的3月，不出意外的话一波新机即将到来。回来看看安兔兔新鲜出炉的2月安卓手机性能榜单，一加11凭借第二代骁龙8处理器以及LPDDR5X、UFS4.0形成铁三角组合，以1327151分蝉联旗舰机榜首，对于一款刚上市不久的新机来说非常优秀了。

春节前发布的一加11强势来袭，直接登顶2023年首个安卓性能榜榜首位置，2月新机上市并不多，依旧是一加11登顶，除了超强性能和影像之外，16GB的大内存带来流畅度提升是显而易见的，还有“内存基因重组”技术的加持，位居第一是意料之内。

红魔8 Pro+以1297657的跑分从上个月的第四位跻身到了第二，同样搭载第二代骁龙8处理器，配合强大的散热系统，游戏表现足够优秀。

第三名则是Redmi K60 Pro，得益于第二代骁龙8的强悍性能和Redmi自研狂暴引擎，做到了不降帧率、不降画质、不降亮度，表现出色。

排行榜第四位至第十位分别是iQOO 11 Pro、vivo X90 Pro+、iQOO 11、小米13、小米13 Pro、三星GalaxyS23 Ultra以及vivo X90 Pro。值得注意的是除了榜单前九位都搭载了第二代骁龙8处理器(三星采用的是独家定制芯片)，唯独vivo X90 Pro采用的是天玑9200处理器，想当初天玑9200处理器是打败了一众搭载了骁龙8 Gen1处理器的机型稳居旗舰手机性能榜榜首的，实力还是相当强悍的。

再来看看次旗舰榜单，相比于旗舰性能榜单的大换血，次旗舰倒是平静许多。2月排名与1月排名基本没变，前三位依旧是vivo S16 Pro、iQOO Neo7 SE以及Redmi K60E，均搭载天玑8200处理器。整体来看次旗舰榜单上新品不多，毕竟到年初都是发布新旗舰的时候，次旗舰的更新就会往后推一推。

第四位至第十位入榜机型分别为OPPO Reno9 Pro 5G、一加Ace竞速版、一加Ace、OPPO Reno8 Pro+ 5G、Redmi Note 11T Pro+、realme GT Neo 3以及Redmi Note 11T Pro。

中端机性能榜老样子，由于中端处理器还没有更新，所以就没有什么新机器，还是那几款老机型。具体排名上，依旧是iQOO Z6以597867的跑分成绩位列第一，这也是自10月以来连续五个月霸榜。紧跟在后的是荣耀80和OPPO Reno9，平均跑分成绩为582483、574015。紧跟在后的是OPPO Reno8 Pro 5G、荣耀70、华为nova 10、realme 10 Pro+、华为nova9、Redmi Note 12 Pro以及Redmi Note 12 Pro+。

3月份的“神仙打架”的场面即将到来，目前也已经有很多厂商进行了新机发布官宣，包括荣耀Magic5系列、努比亚Z50 Ultra、一加Ace 2V等等，除此之外还有一些厂商新技术也将会一同发布，大家可以期待一下。