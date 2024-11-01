专访iQOO副总裁罗锋：iQOO13仍然走性能至上路线，服务更多粉丝需求

【天极网手机频道】10月30日，iQOO 13于深圳南山区“春茧博物馆“开展了新一代旗舰“性能之光”iQOO13的发布会，发布会介绍了iQOO13作为性能旗舰所堆叠出的强悍硬件规格。发布会后iQOO的副总裁罗峰接受包括天极网在内的多家媒体采访，就iQOO未来计划、iQOO 13产品定位的变化、新一代Q2芯片等多个话题进行深入探讨。

访谈初，媒体针对iQOO 13的3999的起步定价，成本是否能够hold，如何维系iQOO高端市场等问题发出疑问。罗锋就此问题，指出iQOO将目光放的足够长远，从iQOO的用户存量到中国手游用户市场进行分析，指出iQOO仍然还有很长的路线要走，就此次的iQOO 13当作一次对于市场的投资，关于Pro产品的推出，罗锋提到将会在未来技术准备充分的时候将Pro系列带给大家，iQOO将可能快和体验尽可能好的方式带给大家，Pro系列在未来一定会继续做下去的。

关于这一代iQOO 13为什么叫“性能之光”取名的由来，以及此新增的能量光环是否代表iQOO系列正在向着游戏手机品类开始转变。罗锋表示未来性能重载对性能要求越来越高，iQOO为了提前为满足好重载用户的性能需求做出余量，所以有了这样的调整。同时罗锋认为游戏手机与性能旗舰两者并不存在过多的差别，性能一直是支持手机体验的首要因素，如果重载游戏表现优异，那么日常的性能体验肯定有不错的保证，就目前而言，iQOO内部并没有清晰的界定，如果从用户的角度，觉得存有有所割裂的感受，后续iQOO会针对此问题重新分析，在未来，可能会对iQOO产品提供一定的帮助。

在谈及iQOO和高通的合作，以及全新一代Q2芯片是否会与SOC级别的AI超分插针技术在功能上存在功能重叠等问题时。罗锋表示iQOO与高通等合作在技术层面是比较顺利的，双方在前期理念探讨上花费较多的时间，在iQOO将重度游戏的换机比等数据展示给高通后，双方理念达成一致后，合作效率得到很大程度的提升，高通通过开放核心底层的硬件信息，从而促进iQOO系统精准的性能调度，在未来和高通的合作上也将尝试对Q芯片沉淀在旗舰级别SOC上，这是iQOO和高通未来重点发展和合作的方向。关于Q2的超分插帧技术与SOC的层面类似功能技术之间的差异。

罗锋指出Q2最具备优势的地方就是又出色的能效比，GPU是通用的计算器件，未来如果有游戏厂商愿意主动做这样一个功能的时候，可能GPU的插帧推起来就很快，他一个成熟的生态系统。罗锋很坦诚地承认，Q芯片的生态链上的效率肯定没有GPU插帧的快，但是这样做存在较大的弊端，即在功耗，Q2目前存在最大的优势即是硬件的算法被硬化之后它的能效确实就会比在GPU上跑通用软件算法效率高很多，并且罗锋表示对于在SOC新增独立的类似Q2这样模块，iQOO将全面持有开放态度，就目前iQOO与高通已经在沟通这部分的思路，高通表示很感兴趣。

在天极网看来，iQOO对于此次推出全新旗舰充满信心，无论是目前的iQOO线上市场优异的市场表现还是iQOO 13的产品力，还是Q系列芯片未来的规划发展，iQOO都将基于粉丝用户的需求和市场的需求变动，不断以“性能旗舰”为目标，为用户带来更优异的产品。