荣耀100系列这款满分产品，到底是怎么拿到满分好评的？

【天极网手机频道】荣耀100系列于11月23日正式发布，虽然新机尚未正式开售，但参与了抢先购的用户已经陆续拿到机器并且已经在体验后好评不断，高光的成绩直接证明了荣耀100系列有其真正过硬的实力，深受消费者的信赖和青睐。



荣耀100系列



“一代比一代强”，这是以为荣耀100系列用户对于新机品质体验的满分好评。在荣耀品牌三周年之际推出的荣耀100系列，以荣耀绿洲护眼屏、单反级写真相机、旗舰双芯以及智慧系统体验实现全维突破，成为名副其实的满分诚意之作。



荣耀100系列部分抢先购用户好评



独特的设计占据了用户好评的大半。与目前市面上千篇一律“色彩斑斓”的背板不一样，荣耀100 Pro运用拼接设计，玻璃与素皮碰撞极具创意。从视觉来看，这款新机依然充满时尚气息，同时兼顾高雅质感，“莫奈紫”配色更是令人一眼着迷，与“迷蝶蓝”共同完成了荣耀数字系列的一次外观进化。



荣耀100系列部分抢先购用户好评



在相机优化领域，荣耀100系列依然保留自家经典风格，在此基础上，新机全面升维，实现单反级效果，并且针对“写真质感”进行深度改良，是连对影像有超高要求的用户，在体验过荣耀100系列的影像之后都会用“满分”来形容。



荣耀100系列部分抢先购用户好评



其实在一众用户好评当中不难发现，除了外观出圈、影像出色之外，评价最多的是这块看似“平平无奇”的屏幕。咋看之下荣耀100系列的屏幕并没有什么特别，实际上是荣耀国内外多个研发中心和超100个创新实验室联手打造的“荣耀绿洲护眼屏”，以3840Hz超高频PWM调光为代表，集自然色彩显示、360度自适应调光、类自然光护眼、助眠显示技术于一身，通过德国莱茵TüV全局护眼3.0认证与德国莱茵TüV无频闪认证，以大幅领先行业的屏幕护眼技术，真正的在用户使用的角度出发，模拟用户在不同的使用场景下使用屏幕，切切实实为用户带来更加健康舒适的观看体验。



荣耀100系列部分抢先购用户好评



或许没有人、没有事可以时刻保持完美，但可以始终怀揣奔向满分的决心与毅力，荣耀便是如此。荣耀100系列抢先购好评不断的背后，更贴近用户的体验和科技加持让很多消费者在选购手机时多了一份安心，这也从侧面印证了这款新旗舰再一次把握住了用户的实际需求，创新之余不乏实用功能，将用户痛点转化为用户口碑。不得不说，无论是机器的品质还是用户的口碑，荣耀100系列都交出了一份“满分答卷”。

售价方面，荣耀100提供三个版本，分别售价为2499元(12GB+256GB版本);2799元(16GB+256GB版本);2999元(16GB+512GB版本)。荣耀100Pro提供四个版本，分别售价为3399元(12GB+256GB版本); 3699元(16GB+256GB版本);3999元(16GB+512GB版本);4399元(16GB+1T版本)；12月1日10:08正式在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店及授权零售门店开售。