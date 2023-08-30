打造个性化外屏 OPPO Find N3 Flip动态壁纸随心换

【天极网手机频道】8月29日OPPO推出了全新小折叠Find N3 Flip，更精致小巧的折叠屏设计，让格调从里到外焕然一新，在预热之初就获得了不少用户的关注。其中，更大的外屏以及其交互方式成为了亮点之一。



OPPO Find N3 Flip



OPPO Find N3 Flip拥有一块3.26英寸的竖向外屏，并且OPPO转为这块屏幕打造了专属交互逻辑以及更丰富的动态壁纸，旨意让用户打造一个独一无二专属自己的个性化外屏。

OPPO Find N3 Flip的外屏拥有丰富个性化空间，拥有多套萌趣主题与多变自定义壁纸，包括5套互动式萌宠壁纸、3套毛茸茸萌宠壁纸等，拥有超过95种独家动画，3D立体形象与多套灵动动画结合，随时用可爱的神态和毛绒触感带给你治愈的力量。



OPPO Find N3 Flip外屏动态壁纸



内置专有主题商店，带来超过100款互动壁纸，包括线条小狗、大耳狗、肥肥鲨、海绵宝宝、蜡笔小新、乖巧宝宝专属联名主题和更多时尚IP壁纸，让你的任意窗动态壁纸随心换。



OPPO Find N3 Flip外屏个性化



此外，OPPO Find N3 Flip的外屏拥有行业最丰富的外屏应用生态，深度适配的外屏应用卡片为日常快捷操作和轻度、中度使用提供完备的功能。与手机内屏一样的竖屏逻辑，让每一个应用都恰如其分地为你提供完整、符合直觉的体验。

目前OPPO Find N3 Flip系列已经发布，并且已经开启预售通道，有兴趣的用户不妨前往OPPO官方商城进行了解并预约购买。