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打造个性化外屏 OPPO Find N3 Flip动态壁纸随心换

2023-08-30 13:43:20 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】8月29日OPPO推出了全新小折叠Find N3 Flip，更精致小巧的折叠屏设计，让格调从里到外焕然一新，在预热之初就获得了不少用户的关注。其中，更大的外屏以及其交互方式成为了亮点之一。

打造个性化外屏 OPPO Find N3 Flip动态壁纸随心换
 OPPO Find N3 Flip

  OPPO Find N3 Flip拥有一块3.26英寸的竖向外屏，并且OPPO转为这块屏幕打造了专属交互逻辑以及更丰富的动态壁纸，旨意让用户打造一个独一无二专属自己的个性化外屏。

  OPPO Find N3 Flip的外屏拥有丰富个性化空间，拥有多套萌趣主题与多变自定义壁纸，包括5套互动式萌宠壁纸、3套毛茸茸萌宠壁纸等，拥有超过95种独家动画，3D立体形象与多套灵动动画结合，随时用可爱的神态和毛绒触感带给你治愈的力量。

打造个性化外屏 OPPO Find N3 Flip动态壁纸随心换
 OPPO Find N3 Flip外屏动态壁纸

  内置专有主题商店，带来超过100款互动壁纸，包括线条小狗、大耳狗、肥肥鲨、海绵宝宝、蜡笔小新、乖巧宝宝专属联名主题和更多时尚IP壁纸，让你的任意窗动态壁纸随心换。 

打造个性化外屏 OPPO Find N3 Flip动态壁纸随心换打造个性化外屏 OPPO Find N3 Flip动态壁纸随心换
 OPPO Find N3 Flip外屏个性化

  此外，OPPO Find N3 Flip的外屏拥有行业最丰富的外屏应用生态，深度适配的外屏应用卡片为日常快捷操作和轻度、中度使用提供完备的功能。与手机内屏一样的竖屏逻辑，让每一个应用都恰如其分地为你提供完整、符合直觉的体验。

  目前OPPO Find N3 Flip系列已经发布，并且已经开启预售通道，有兴趣的用户不妨前往OPPO官方商城进行了解并预约购买。

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OPPO Find N3 Flip(16GB/512GB/5G版)

OPPO Find N3 Flip(16GB/512GB/5G版)

  • 屏幕尺寸：7.1英寸
  • 分辨率：1920×1792
  • CPU型号：高通 骁龙8+ Gen1
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 13
  • RAM容量：16GB
  • ROM容量：512GB
  • 电池容量(mAh)：4520mAh大电池
  • 后置摄像头：5000万主摄+4800万超广角镜头+3200万专业人像镜头
  • 前置摄像头：3200万
  • 识别方式：侧面指纹识别
  • NFC：支持
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