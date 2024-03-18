荣耀Magic6 RSR 保时捷设计发布，融合大量超跑动感元素

【天极网手机频道】2024年3月18日，荣耀春季旗舰新品发布会在北京举办，荣耀Magic6系列正式推出全新的旗舰产品：荣耀Magic6 RSR 保时捷设计，这是继荣耀Magic V2 RSR 保时捷设计后，再度与“保时捷设计”(Porsche Design)强强联手打造的集前沿、动感设计和创新、引领技术为一体的超高端旗舰手机。

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计不仅在外观设计上融合多处保时捷超级跑车的经典元素，让产品在精致稳重的外形下平添了动感的视觉体验;更将多年来积淀的领先技术和创新功能赋予产品，实现在影像、玻璃和屏幕等维度的行业革新和引领，成为追求极致创新、卓越品质的商务人士和行业精英的最佳选择。

极具辨识度的外观，无处不在的保时捷元素成就奢华与动感的视觉冲击

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计的外观融合多处保时捷超跑的经典设计元素，如整个背部线条设计灵感源自保时捷经典的飞线式设计，从机身到镜头组的线条一脉相承，传递出扣人心弦的速度感和出色的握持手感;相机模组采用了保时捷标志性的六边形设计，从保时捷的LOGO到跑车的各个设计细节中，都能找到标志性六边形的身影，这些设计手法和视觉借鉴为手机带来了鲜明的立体感和动感。

此外，荣耀Magic6 RSR 保时捷设计为了高度还原保时捷跑车光滑、细腻，并富有质感的表面，还特意邀请保时捷设计斯图加特原厂大师进行调色，一比一复刻跑车原色及其金属质感，带来两款配色：经典的“玛瑙灰”，赋予产品一种豪华而不失深沉的细腻质感;时尚的“冰莓粉”，赋予产品更为炫彩夺目同时又雅致奢华的精致质感。产品影像模组和中框还采用超跑级的钛合金材质，让强度提升150%，重量却更为轻盈。

引领行业变革的屏幕，全球首发双栈串联OLED架构的荣耀叠光绿洲护眼屏

作为护眼技术的持续引领者，荣耀Magic6 RSR 保时捷设计在屏幕上再一次全新升级，行业首发基于Tandem双栈串联OLED架构的荣耀叠光绿洲护眼屏，相比较RGB发光层为一层的单堆栈结构，荣耀叠光绿洲护眼屏的OLED中提供了两层堆叠的RGB发光层，配合全球首发京东方全新K2发光材料，带来50%的发光效率提升，达成1000nits手动峰值亮度，1800nits全局峰值亮度，5000nits HDR峰值亮度等三项数据的全球第一。

荣耀叠光绿洲护眼屏的Tandem双栈串联OLED架构，可以让屏幕在相同发光亮度下，实现电流更小、功耗更低、老化速度更慢。实验测试表明，屏幕的设定亮度越高，荣耀叠光绿洲护眼屏的功耗收益就越高，最高可达40%。荣耀还通过算法改善，为屏幕提供了像素级动态补偿寿命技术，动态调整像素亮度，实现屏幕寿命提升至6倍，而且正常使用3年后的屏幕亮度衰减比率小于1%，从新机用到换机，屏幕亮度依然远超常规屏幕。

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计搭载的荣耀叠光绿洲护眼屏，支持从2nits~5000nits全亮度下均可降低到1Hz的全域低功耗设计。该屏幕还采用了行业领先的8T LTPO 和360Hz超频同步显示技术，不仅使得像素亮度更加均匀和精准，还带来了屏幕流畅性的显著提高，结合360Hz超频同步显示技术，实现触控流畅体验的突破。此外，还支持4320Hz PWM零风险调光，再加上助眠显示、类自然光护眼、自然色彩显示等等，达成行业领先的护眼能力。同时支持包括杜比视界、HDR Vivid、优酷帧享、德国莱茵全局护眼3.0认证、德国莱茵无频闪认证、VICO A+视觉舒适度测试等6项权威认证支持，带来了更加震撼、真实和舒适的视觉体验。

跨界自动驾驶影像技术，单反级超动态鹰眼相机支持更高宽容度的影像拍摄

作为荣耀Magic6系列的“超大杯”，荣耀Magic6 RSR保时捷设计也搭载了单反级超动态鹰眼相机，带来业界首款手机移动端基于LOFIC横向溢出集合电容技术的影像传感器，支持15EV手机行业最高动态范围，引领手机行业影像发现新航向。影像模块还搭载1200点激光雷达阵列对焦系统，支持领先的60FPS对焦检测，手机行业首次实现单反级全向运动抓拍，帮助用户轻松抓住生活中每一个精彩瞬间。

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计同时配备1/1.49英寸业界领先大底长焦传感器、1.8亿像素的潜望长焦;以及5000万像素支持微距拍摄的超广角摄像头，和5000万像素+3D深感摄像头的前置影像模组，配合荣耀Magic6系列的三种风格迥异的影像风格，带来更完善的拍摄体验。

强劲的性能表现，行业领先的续航、通信和AI能力带来顶级旗舰的舒适体验

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计正面覆盖荣耀金刚巨犀玻璃，基于第二代纳米微晶玻璃技术，以及跨界探索的全新高硬度耐磨损材料氮化硅镀层，实现10倍抗跌和10倍抗刮能力，除此之外，荣耀Magic6 RSR保时捷设计的背盖材质上也采用荣耀巨犀玻璃，带来超强的10倍抗摔性能，使得手机整机的抗摔能力更进一步，更加坚韧。

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计搭载5600mAh荣耀第二代青海湖电池，支持80W有线超级快充和66W无线超级快充，结合荣耀自研能效增强芯片和荣耀都江堰电源管理系统，可以实现更长久的续航能力，以及多场景、尤其低温环境下更出色的充放电管理。

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计搭载全新升级的自研射频增强芯片HONOR C1+，让天线发射收益最大提升41%，天线接收收益最大提升51%;产品同样搭载全新的、更优的手机直连卫星通信技术解决方案：荣耀鸿燕通信，支持实时语音和双向短信，拥有迄今行业更快卫星连接速度，并让卫星通信的信号更佳、通话时间更久。

荣耀Magic6 RSR 保时捷设计搭载高通第三代骁龙8旗舰芯片，配合全新AI能力加持的荣耀MagicOS 8.0操作系统，开启了手机操作系统基于意图识别的人机交互新范式。通过全新标志性的交互功能“荣耀任意门”、可理解用户意图自动剪辑成片的“智慧成片”、荣耀独有的眼动操控技术“灵动胶囊”等智慧功能，为用户带来如未来般的先锋科技体验。

拥有动感设计、领先屏幕、先锋影像，以及强劲的续航、通信、AI等各类领创体验的荣耀Magic6 RSR 保时捷设计，将于2024年3月18日21:08开启预售，3月22日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店正式开售，产品提供玛瑙灰和冰莓粉两种配色，存储容量为24GB+1TB，售价为9999元。