4nm旗舰芯，OPPO Find N3 Flip搭载天玑9200

【天极网手机频道】其实如今的手机市场并没有前几年那样“细分化”，消费者选择花大价钱购买一台手机，肯定是想要这台手机方方面面都能满足他。昨日发布的OPPO Find N3 Flip就是这样一款十分全面的水桶机器。在性能方面，OPPO Find N3 Flip搭载了今年上半年才发布的旗舰芯片―天玑9200。

详细来看，天玑9200这款芯片是基于台积电第二代 4nm 制程打造，并且搭载了8核旗舰CPU和高达11个核心的GPU Immortalis-G715，最高主频可达3.05GHz。并且这枚CPU的性能核心全部都可以支持64位应用，GPU也支持手机的硬件光线追踪和可变速率渲染技术。

就实际表现来看，也是因为OPPO Find N3 Flip搭载了天玑9200，所以OPPO也不计成本的给这台设备用上了速度最快的内存以及闪存(LPDDR5X 内存和UFS4.0闪存)。LPDDR5X 内存可以有效的提高用户在切换应用的效率，并且避免杀后台的情况发生。而UFS4.0闪存则是大大提高了手机加载文件、启动应用程序的速度。

在大家关心的游戏方面，天极网也进行了实际测试。首先是大家比较熟悉的《王者荣耀》在平均画质下，游戏基本都可以稳定在120帧数左右。来到性能要求比较高的《和平精英》，我们同样是在极限HDR画质的情况下，进行随机跑图十五分钟，游戏的帧数也能够保持在一个很高水准。所有在性能方面大家不用担心，搭载这枚天玑9200的OPPO Find N3 Flip肯定可以满足你的游戏需求。