华为见非凡品牌盛典启幕，开合间，见非凡

【天极网手机频道】华为见非凡品牌盛典于2024年9月10日在深圳隆重举行，深刻地诠释了非凡大师的品牌精神，迎来非凡大师品牌的全新成员：HUAWEI Mate XT 非凡大师!

此次华为见非凡品牌盛典，华为把“非凡大师”的精神内核巧妙的融入优雅的舞蹈、坚定的鼓点和激荡的旋律，诉说着“见非凡”的故事。中国东方歌舞团在《见非凡》舞蹈中用肢体语言演绎前所未见的三折叠屏形态，勾勒出华为不断攀登科技巅峰、追求极致创新的坚定决心和壮阔蓝图。张靓颖全新演绎《我的梦》，以歌启志，表达华为对梦想的执着追求，每一次突破和成就，都是因为相信梦想的力量。

“见非凡”品牌计划将于10月正式开启，从一个个名字里，倾听他们的故事，从一张张面孔里，见非凡!

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：“我们不断创新突破，追逐梦想，永不放弃，把不可能变成可能。华为带来全球首个商用的三折叠屏手机HUAWEI Mate XT 非凡大师，再一次改写行业历史，将科幻变成现实，引领折叠手机新时代!”

非凡设计，独领非凡

华为持续引领产品设计风尚，致力于为消费者提供独特的美学体验。HUAWEI Mate XT 非凡大师传承了非凡大师系列的八角星钻设计，中轴对称，和谐有序;并创新使用正弦切面设计，形成立体光轨的视觉效果。切面之上，臻美岩脉纹理跃然其表，历经22天精工细作、78道繁复精密的工序，手工匠造，每一片岩脉纹理都独一无二，铸就典藏之作。

非凡科技，成就非凡

作为折叠手机行业的引领者，华为始终追求极致科技创新，并通过长期高投入、高研发，从“深水区”突破到“无人区”，为消费者带来顶尖科技和高端产品。铰链和屏幕技术的持续创新与突破，是HUAWEI Mate XT 非凡大师将科幻变成现实的关键。HUAWEI Mate XT 非凡大师首创华为天工铰链系统，第一次让精密铰链系统实现内外弯折，双轨联动，巧夺天工;并首发超形态三折叠大屏，从容应对内外弯折，实现双重抗冲，以柔克刚。

非凡体验，体验非凡

华为从未停止对极致体验的追求，敢于创新，在内折、外折与竖折等形态上持续突破，致力于为消费者带来非凡的产品体验。而HUAWEI Mate XT 非凡大师，真正打破了移动终端的场景边界，一机多能，科技新物种。HUAWEI Mate XT 非凡大师拥有华为临境大屏，大屏观影，尽享视觉盛宴;大屏理 财，纵览全局信息;大屏阅览，全景尽在掌中。切至双屏态，新闻资讯、邮件内容一目直达;单屏态下，亦便捷从容，满足快速接打电话、随时拍摄等需求。HUAWEI Mate XT 非凡大师的三折叠形态，满足消费者生活、工作等各种场景下的需求，是一次终端体验的历史性变革。

非凡影像， 记录非凡

华为积极践行高端化移动影像品牌建设，引领移动影像的革新和突破。HUAWEI Mate XT 非凡大师拥有华为影像XMAGE强大能力，在超纤薄机身下也兼顾极佳影像。HUAWEI Mate XT 非凡大师搭载超光变摄像头和潜望式长焦摄像头，远处的冰川湖海，近处的昆虫花卉，世间万象，美景尽在掌握;更有业界领先的风驰闪拍技术，轻松定格不凡时刻。

HUAWEI Mate XT 非凡大师，开合间，见非凡!