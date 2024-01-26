2023年IT影响中国：荣耀100 Pro获“年度影响力产品奖”

【天极网手机频道】自2002年创办以来，「IT影响中国」评选始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。此评选作为科技行业的年度影响力盛会，深入挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，汇聚业内优势资源，与行业翘楚、业界精英共同参与，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌及行业数字化转型最佳实践。此举旨在彰显科技创新优势，见证我国千行百业在数字化和智能化升级大潮中的显著力量。近日，2023年第二十二届“IT影响中国”年度盛典隆重举行，经评审委员会与大众评委综合评定，荣耀100 Pro脱颖而出，成功荣获“2023年度影响力产品奖”。

荣耀100 Pro在设计以“新艺术之境”做了大胆尝试，以中心对称的天井之窗设计形态，同样让人过目难忘，可以说是目前手机行业ID设计的一次大胆尝试。天井之窗设计形态加上“莫奈紫”配色何尝不是代表着当下年轻人突破传统思维禁锢、敢于表达自我艺术气息的一种“印象派”行为。

当然荣耀100 Pro最大的亮点还是后置的这个摄像模组，主摄采用了有着1/1.56英寸大底的索尼IMX906，这也是国内首发这枚COMS的产品，有效像素为5000万。不同于友商在摄像头配置上做一些小阉割，荣耀100 Pro这次的主摄像头还搭载了OIS+EIS双重防抖在拍摄夜晚或者人物运动的情况下，拍摄者预览更稳，拍摄后的出片率也会更好。

荣耀100系列也可以说是延续了荣耀数字品牌诞生之初的精神内核。其实随着手机供应链的进一步升级，各大厂商在手机硬件上已经拉不开明显差距了，那么要如何吸引自己的用户或者说是留着他们，这是个难题。荣耀选择了专精于年轻人最需要的人像拍照上。

荣耀的照片风格一直都是以“单反级写真相机”特点为中心。荣耀100Pro更是一款主打单反感的背景虚化、人像特写的手机。我们可以来看上图样张。在保留背景虚化自然的同时，小姐姐的发丝边缘也十分清晰。这是因为荣耀100 Pro有着单反级光感发丝功能，我们无需自动开启，手机就会自动触发。

荣耀100系列还可以自动生成vlog视频。我们只需要在图库中浏览照片时上划，手机就会自动识别单人或多人的照片，生成一支vlog视频，并且还会利用荣耀独家的AIGC技术，为这段视频带来独一无二的背景音乐。这也是荣耀在行业内的独家创新，试问谁不想有一段只属于自己的BGM呢？

荣耀100系列作为一款面对年轻用户的中高端手机产品，为消费者带来了单反级写真级相机、荣耀绿洲护眼屏、极具特色的造型等等配置，无愧满分旗舰之名。对于荣耀来说，100系列这样细分化定位产品特色的方式才是有利于行业竞争发展、有利于消费者体验的前进之路。