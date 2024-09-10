华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，开合间，见非凡

【天极网手机频道】华为见非凡品牌盛典于2024年9月10日在深圳隆重举行，HUAWEI Mate XT 非凡大师，开合间，见非凡，深刻地诠释了非凡大师的品牌精神，并公布“见非凡”品牌计划将于2024年10月正式开启。同时，问界M9大五座车型、鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7多款新品重磅亮相。

HUAWEI Mate XT 非凡大师，将科幻变成现实

HUAWEI Mate XT 非凡大师在新材料、新技术、新工艺等方面大胆创新，成就全球首款最大、最薄的商用三折叠屏手机，开启折叠屏手机新篇章。

HUAWEI Mate XT 非凡大师首创华为天工铰链系统，从容应对内外弯折，实现双重抗冲，以柔克刚。HUAWEI Mate XT 非凡大师是一机多能的科技新物种，HUAWEI Mate XT 非凡大师拥有华为临境大屏，大屏观影，尽享视觉盛宴;大屏理 财，纵览全局信息;大屏阅览，全景尽在掌中。切至双屏态，新闻资讯、邮件内容一目直达;单屏态下，亦便捷从容，满足快速接打电话、随时拍摄等需求。HUAWEI Mate XT 非凡大师的三折叠形态，满足消费者生活、工作等各种场景下的需求。

HUAWEI Mate XT 非凡大师引领产品设计风尚，传承非凡大师系列的八角星钻设计，中轴对称，和谐有序;创新使用正弦切面立体切割，岩脉纹理呈现于其上，独一无二，铸就匠心之作。HUAWEI Mate XT 非凡大师更拥有华为影像XMAGE强大能力，搭载超光变摄像头和潜望式长焦镜头，轻松定格不凡时刻。

鸿蒙智行问界M9六大智能升级，大五座建议零售价46.98万元起

鸿蒙智行全景智慧旗舰SUV问界M9发布六大智能升级及全新大五座车型。问界M9大五座共推出3款车型，建议零售价46.98万元起。问界M9上市八个多月大定量突破13万，连续5个月蝉联中国市场50万元以上车型销量第一。

问界M9大五座搭载华为全栈科技，在带来“智能灯光、智能空间、智能驾控、主动安全、智能辅助驾驶、智能泊车辅助”六大智能升级基础上，以奢享大五座、百变大空间，为用户解锁了更多元、更奢享的驾乘选择。

问界M9大五座标配舒云座椅，二排双准零重力座椅配备双腿托，支持四向电动调节，让每一次落座皆如舒享云端。灵活多变的车内布局，以百变空间享百面生活，超大后备箱容积，满足全家储物需求。标配硬质遮物板、双滑轨，结合首销期赠送的定制储物箱、行李限位器、皮质腰靠、皮质腿托垫，可选装的多功能装载托盘、山海坐席等专属定制化配置，解锁更多出行场景。

用户即日起可在全国600+线下阵地，华为商城3D在线看车、HIMA官网、AITO官网、我的华为App、AITO App等官方渠道预约体验试驾。问界M9大五座面向定购用户开启先行者计划，限额1000名，2024年10月1日前陆续安排先行者计划车辆发运和交付，10月中旬开启规模交付，详见官方公告。

智界R7正式开启预订，预售价26.8万起

发布会上，鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7正式开启预售，预售价格26.8万起。作为纯电世界的挑战者，智界R7创造超乎想象的智慧出行体验：搭载更智能、更硬核的“满血”途灵平台，通过智能协同和德国大师调校，驾驭随心、乘坐舒心;更强大的HUAWEI ADS 3.0端到端类人智驾、更智慧的鸿蒙座舱4.0等华为黑科技，智能体验持续进化;主被动双超安全、800V高压超充和802km超长续航[1]，让纯电出行毫无忧虑;超大后排空间，乘客头部和腿部空间均能达到1米左右[2]，837L超大三层后备箱，可装载全家人的幸福，还拥有业界首创Knock-Knock电吸前备箱，52L大容积，双击即开，取物更轻松优雅;副驾零重力座椅、前门双层隔热/后门双层隐私玻璃、电动遮阳帘等配置“大满配”，体验越级舒享，为智能电动时代的年轻人、年轻家庭提供更好的选择!

即日起，消费者可通过鸿蒙智行或华为商城APP预订智界R7，下订可享2000元订金抵5000元购车尾款权益。同时，预约体验同步开启，消费者可预约品鉴智界R7的先锋魅力!

HUAWEI Mate XT 非凡大师以其机身形态带来一机多能用机体验;问界M9大五座依托华为智能汽车全栈技术解决方案，为用户解锁更多元、更奢享的驾乘选择;智界R7为智能电动时代的年轻人、年轻家庭提供更好的选择!

[1] 纯电续航里程为智界R7部分配置的CLTC综合工况续航里程，车辆实际续航在实际道路行驶中，受不同环境温度、行驶路况、驾驶习惯及操作、电池使用寿命等客观因素影响而有差异。

[2] 二排腿部空间指L50-2,二排头部空间指H61-2，数据来源于智界官方测试机构。